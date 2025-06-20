- Как быстро для находящихся в Израиле иностранцев стал в ночь на 13 июня ясен масштаб происходящего, суть того, что именно происходит? Как быстро приходило понимание, что, возможно, придется застрять в Израиле очень надолго? Как минимум с октября позапрошлого года нахождение в Израиле наверняка сопряжено с постоянной готовностью реагировать на опасности, но не было ли в этот раз ощущения, что сейчас все, пожалуй, опаснее, чем когда-либо?

- Израиль волей-неволей выработал очень эффективную систему гражданской обороны, и действия властей по оповещению населения и помощи ему в случае возникновения угрозы могут браться за образец любыми странами мира. Тем не менее, порой даже самой совершенной системе приходится сталкиваться с вызовами нового уровня, с какими-то ситуациями, которых она прежде не знала. Эта система работала идеально и сейчас, или возникли какие-то неожиданные трудности? Как происходили коммуникации с властями местных жителей и иностранцев, насколько четкими и оперативными были инструкции?

- У премьера Биньямина Нетаньяху есть в израильском обществе не только убежденные сторонники, но и много столь же убежденных критиков. Обычно в подобных ситуациях используется такой штамп, что «общество сильно поляризовано». Можно ли сказать, что в таких ситуациях, в случае такой повышенной опасности, нет никакой поляризованности, а, напротив, есть невероятное единство? Есть ли критические мнения об этой операции против ядерной программы Ирана как о слишком рискованной? Или, напротив, доминирует представление, что лучшего момента для нее никогда не возникло бы?