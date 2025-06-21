Копытин: порой для Украины важнее скрыть от США детали готовящихся операций

Издание Times написало, что саммит НАТО в Гааге пройдет по несколько облегченной программе, цель чего - не слишком сильно раздражать Дональда Трампа. О том, как неоднозначная позиция Трампа в отношении войны влияет на возможности Украины в этой войне, и обо многом другом в студии Postimees рассуждал военный историк Игорь Копытин.
Выдержки из беседы:
- Генсек НАТО Марк Рютте сказал, что все страны-члены альянса по итогам нынешнего года достигнут целевого показателя расходов на оборону в два процента от национального ВВП. Это произойдет после того, как на этот уровень выйдут Канада и Португалия, чьи расходы прежде отставали от заявленной цели. Рютте сказал, что это отличные новости. Отличные ли это новости и для Украины, и для ее европейских союзников?
- Мы должны начать с того, что повышение затрат на государственную оборону предпринимается прежде всего из интересов собственной страны. Конечно, в интересах, например, Эстонии, страны-члена НАТО, то, чтобы и наши союзники также повышали бы свои расходы на оборону.
Мы должны понимать, что принцип, который был оглашен еще в эпоху Наполеона, согласно которому народ, не желающий содержать свою армию, в итоге будет содержать чужую, действует и в нынешний момент. Если мы не будем сейчас вкладывать достаточно средств в оборону своей страны, то в конечном итоге нам может понадобиться потратить куда больше денег, если война случится.
Если на нашу территорию придет враг, то тогда деньги все равно будут расходоваться на какие-то военные цели. Поэтому мы должны осознавать, что та политика эстонского государства, которая проводится в вопросах того же налогообложения, она в наших интересах, потому что она направлена на то, чтобы сохранить нашу независимость.
Но также очень важно осознавать, что само по себе повышение расходов на «оборонку» автоматически не означает того, что мы хорошо защищены. Мы должны смотреть, куда в рамках государственной обороны эти деньги направляются и как они расходуются.
И тут уместно будет привести мысль, которая недавно была высказана на уровне руководства Бундесвера, о том, что если в течение длительного периода было недостаточное финансирование обороны, как, допустим, в Германии последние 30 лет…
- Когда было сочтено, что Россия теперь - не такая уж и угроза?
- Да, конечно, когда после объединения Германии было сочтено, что внешний враг как бы исчез. Началось перестраивание на гибридные угрозы, или на угрозы, исходившие от международного терроризма. И в итоге тот потенциал, который был у Германии в момент окончания Холодной войны, оказался уничтожен.
По сути, произошло разоружение одной из самых крупных армий Европы, армий НАТО. И теперь за два-три года восстановить эту мощность, конечно, не представляется возможным. Ведь даже если деньги выделяются, нужно еще успевать строить казармы, где будет размещаться воинский контингент, закупать оружие, и не только закупать, но и произвести его. Нужно провести подготовку личного состава.
Недавно звучали мнения экспертов, что немецкая армия может быть готова к выполнению своих функций только в 2035 году. И в то же самое время аналитики и те же самые руководители немецкой разведки предупреждают, что война нас может настигнуть уже в 2030 году.
И страны Балтии, как граничащие с Россией, с самой большой серьезностью готовятся к обороне, и наш собственный вклад в эту оборону очень важен. Однако наши ресурсы ограничены, и для общества очень важно понимать, насколько эти средства, с большим трудом вложенные в эту оборону этим обществом, эффективно расходуются. В этом заключается очень важный момент.
- Британское издание Times написало на этой неделе, что саммит НАТО, который откроется 24 июня в Гааге, будет организован так, чтобы не утомлять и не раздражать президента США Дональда Трампа, который не любит длинных мероприятий и многосложных заявлений. Принцип «не злить Трампа» становится главным для европейских союзников Киева при выстраивании их украинской политики? Может ли такой принцип позволять эффективно помогать Украине?
- На мой взгляд, для европейских лидеров сейчас самое важное - это укрепить европейскую оборону. Об этом высказывались уже президент Франции Эмманюэль Макрон и новый канцлер Германии Фридрих Мерц, которые подчеркнули, что Европа должна нарастить свою военную мощь до такой степени, что ее стало бы достаточно для самостоятельной защиты в случае российской агрессии.
И в какой-то мере предъявленные Трампом требования к Европе… Они обоснованы. В том смысле, что Европа десятилетиями не вкладывала в свою оборону, надеясь только на зонтик США. По сути, зонтик НАТО означал только американский зонтик.
Возник вопрос, насколько долго США могут защищать Европу при условии, что сами европейцы в оборону не вкладываются. Поэтому эта самая «смена эпох», которую провозгласил предыдущий канцлер Германии Шольц, говорит как раз о том, что в интересах Европы и сильной Украины не только увеличить финансирование своих сил обороны, но и выстроить систему, которая позволит нарастить военную мощь европейских стран НАТО. На мой взгляд, именно это является ключевым моментом в этой дискуссии.
- До того, как стало известно, что встречи Владимира Зеленского с Трампом в Гааге не будет, Зеленский говорил о том, что хочет обсудить с Трампом покупку у США оружия. Возможна ли продажа Вашингтоном Киеву очень важных вооружений без формального личного обсуждения этого вопроса двумя президентами? Могут ли другие союзники хоть как-то покрыть потребности Украины в ключевых видах вооружений, если США не захотят их даже продавать?
- Совершенно очевидно, что Украина нуждается не столько в иностранных военных контингентах, сколько в вооружениях, и тут важно понимать, что поставка вооружений в Украину - это не какой-то одноразовый проект. Потому что с поставкой вооружений связано производство запасных частей, поставка боеприпасов и подготовка к проведению выучки.
Мы понимаем, что на данный момент украинская армия имеет уже очень много разных видов вооружения, разных видов платформ, что в какой-то мере даже затрудняет логистику, обслуживание, содержание систем вооружений в необходимом порядке и в боеготовности.
Но одна из самых ключевых мер помощи со стороны США Украине заключалась все-таки в передаче данных разведки. Это в том числе и космическая разведка, и на основании этой информации украинцам было проще планировать и проводить свои боевые действия. Разведка - это все-таки глаза армии, и если разведка работает плохо, если данных не хватает, то можно совершить ошибки в планировании и в проведении военных действий.
Такие ошибки приводят к неудачам, к поражениям, к гибели личного состава. К потерям техники.
Этот вопрос и для нас по этой причине важен. Если мы закупаем американское вооружение, то с этим связаны и системы навигации, и информация о противнике, которая зачастую идет через США. Без этой информации может приходиться значительно сложнее.
С другой стороны, мы знаем, что некоторые операции, которые в последнее время проводились украинской армией, были в определенной степени скрыты от американских союзников. И по той причине, чтобы эта информация не утекла в другие руки, и по той, чтобы, возможно, американцы не захотели бы помешать этим операциям.
С одной стороны, мы понимаем, что Россия - это агрессор, который начал эту войну, с другой - нанесение ударов по территории России, по мнению Трампа, может приводить к нежелательной эскалации. И исходя из этого принципа и понимания, нынешнее американское руководство, возможно, не особенно горит большим желанием делиться с Украиной информацией, которая касается передвижения российских военных сил на территории самой России.
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