Копытин: порой для Украины важнее скрыть от США детали готовящихся операций

Но также очень важно осознавать, что само по себе повышение расходов на «оборонку» автоматически не означает того, что мы хорошо защищены. Мы должны смотреть, куда в рамках государственной обороны эти деньги направляются и как они расходуются.

И тут уместно будет привести мысль, которая недавно была высказана на уровне руководства Бундесвера, о том, что если в течение длительного периода было недостаточное финансирование обороны, как, допустим, в Германии последние 30 лет…

- Когда было сочтено, что Россия теперь - не такая уж и угроза?

- Да, конечно, когда после объединения Германии было сочтено, что внешний враг как бы исчез. Началось перестраивание на гибридные угрозы, или на угрозы, исходившие от международного терроризма. И в итоге тот потенциал, который был у Германии в момент окончания Холодной войны, оказался уничтожен.

По сути, произошло разоружение одной из самых крупных армий Европы, армий НАТО. И теперь за два-три года восстановить эту мощность, конечно, не представляется возможным. Ведь даже если деньги выделяются, нужно еще успевать строить казармы, где будет размещаться воинский контингент, закупать оружие, и не только закупать, но и произвести его. Нужно провести подготовку личного состава.