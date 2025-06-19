Skip to footer
Чт, 19.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

РАЙНЕР САКС Путин разозлил Трампа: занимайся своей войной, все только начинается

Президент США Дональд Трамп

По словам президента США, он посоветовал России сосредоточиться на завершении своей войны в Украине. Похоже, что президент Трамп раздражен действиями России в связи с конфликтом в Иране, поскольку ранее он публично допускал, что Россия могла бы выступить посредником в иранском вопросе. Также Трамп пообещал, что на следующей неделе в Иране произойдет «что-то большое», пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Высший религиозный лидер Ирана публично заявил, что иранский народ не подчинится ультиматуму США, и добавил к своему заявлению ожидаемые и привычные угрозы, которые нет смысла повторять.

За этим заявлением последовала довольно неуклюжая реакция России, которая предостерегла США от участия в боевых действиях против Ирана. Иран, а вероятно, и Россия проводят кампании в социальных сетях, которые усиливают угрозы Ирана и запугивают перспективой расширения войны на весь Ближний Восток.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх