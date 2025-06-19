РАЙНЕР САКС Путин разозлил Трампа: занимайся своей войной, все только начинается

По словам президента США, он посоветовал России сосредоточиться на завершении своей войны в Украине. Похоже, что президент Трамп раздражен действиями России в связи с конфликтом в Иране, поскольку ранее он публично допускал, что Россия могла бы выступить посредником в иранском вопросе. Также Трамп пообещал, что на следующей неделе в Иране произойдет «что-то большое», пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.