Владимир Путин ответил на вопросы иностранных журналистов, которые приехали на очередной Петербургский Международный Экономический Форум в Санкт-Петербург.

Последний вопрос под пристальным взглядом Дмитрия Пескова задал журналист Reuters Саймон Робинсон.

Песков смотрит на журналиста Reuters, спрашивающего Путина о его ошибках за четверть века власти в РФ, 19 июня 2025 года, Санкт-Петербург. Фото: скриншот сайта Кремля

«Ранее вы сказали, что Европа и другие страны допустили ошибки в отношении России. Вы занимаете пост президента, или премьер-министра уже 25 лет. Когда вы оглядываетесь назад, как вы думаете, вы совершили какие-либо ошибки?», - спросил Путина Робинсон.

Путин прикусил губу, снял наушник с голосом синхронного перевода с английского языка, вздохнул, снова прикусил губу и ответил.

«Кто из вас без греха тот пусть первым бросит в меня камень (с улыбкой). Давайте на этом закончим», - ответил Путин.

Путин улыбается после цитирования Библии, 19 июня 2025 года, Санкт-Петербург Фото: скриншот сайта Кремля

Путин перефразировал цитату из Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7.

«Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее (а не «в меня» - прим.ред.) камень», - сказал Иисус Христос, когда к нему привели женщину, пойманную во время секса с посторонним человеком.

«Учитель, по закону Моисея таких женщин следует побивать камнями. А ты что скажешь?» - спросил Христа.

Это вопрос был с подвохом: если Христос скажет - не казнить, значит, он нарушает Закон Моисея. Но если скажет - казнить, нарушит заповеди милосердия.