Владимир Путин во время общения с иностранными журналистами заговорил цитатами из Библии. Путин поставил себя на один уровень с женщиной, которую поймали во время секса с посторонним мужчиной.
Владимир Путин ответил на вопросы иностранных журналистов, которые приехали на очередной Петербургский Международный Экономический Форум в Санкт-Петербург.
Последний вопрос под пристальным взглядом Дмитрия Пескова задал журналист Reuters Саймон Робинсон.
«Ранее вы сказали, что Европа и другие страны допустили ошибки в отношении России. Вы занимаете пост президента, или премьер-министра уже 25 лет. Когда вы оглядываетесь назад, как вы думаете, вы совершили какие-либо ошибки?», - спросил Путина Робинсон.
Путин прикусил губу, снял наушник с голосом синхронного перевода с английского языка, вздохнул, снова прикусил губу и ответил.
«Кто из вас без греха тот пусть первым бросит в меня камень (с улыбкой). Давайте на этом закончим», - ответил Путин.
Путин перефразировал цитату из Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7.
«Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее (а не «в меня» - прим.ред.) камень», - сказал Иисус Христос, когда к нему привели женщину, пойманную во время секса с посторонним человеком.
«Учитель, по закону Моисея таких женщин следует побивать камнями. А ты что скажешь?» - спросил Христа.
Это вопрос был с подвохом: если Христос скажет - не казнить, значит, он нарушает Закон Моисея. Но если скажет - казнить, нарушит заповеди милосердия.
Иисус, как и Путин, после вопроса сначала склонился. Иисус над землей, где написал что-то пальцем, а Путин над столом, кусая губы. После ответа Христа собравшиеся стали расходиться, начиная со старших.
«Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» - спросил Иисус гулящую женщину. «Никто, Господи», - ответила грешница. «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши», - закончился тот диалог.
Один из бывший спичрайтеров Путина, политолог и политэмигрант Аббас Галлямов, комментируя ответ президента РФ, заметил, что он бы такой вариант ответа не посоветовал никому.
«Новости президентского имиджмейкинга: Путин в роли женщины, уличенной в прелюбодеянии и окруженный разгневанной толпой, собирающейся побить его камнями. Смело. Интересно. Но, считаю, несколько рискованно. Визуальный образ, нарисованный воображением, перекроет позитивный эффект от содержания сказанного. Я бы своим клиентам такого не рекомендовал», - написал Галлямов.
В 2022 году бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что если бы один из ста россиян взял в руки камень, то ситуация в РФ изменилась бы.
«Всегда должен найтись кто-то, кто возьмет в руку камень. Всегда найдется человек, который с пакетами в руках встанет на площади Тяньаньмэнь перед танками. А если не будет одного человека - не появится и второй. Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что его жизнь не может продолжаться как обычно», - три года назад объяснял Рейнсалу целесообразность визовых ограничений для граждан РФ.