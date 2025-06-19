ФОТО У торгового центра Sikupilli перекрыто движение

В 11:42 в редакцию Rus.Postimees поступило фото от читательницы, на котором видно несколько пожарных машин у входа в торговый центр Sikupilli в Таллинне. В данный момент вход в торговый центр перекрыт, на месте работают спасатели.
Однако, как подтвердил представитель Спасательного департамента Сийм Палу, поводов для паники нет, поскольку на месте проходят плановые учения, заранее согласованные с администрацией магазина. «Речь идет об учебной тревоге, которая проводится в сотрудничестве с торговым центром. Опасности для людей или зданий нет», - пояснил Палу.
Движение в районе может быть ограничено на короткое время, поэтому водителей просят отнестись с пониманием.