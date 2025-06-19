ФОТО У торгового центра Sikupilli перекрыто движение

Однако, как подтвердил представитель Спасательного департамента Сийм Палу, поводов для паники нет, поскольку на месте проходят плановые учения, заранее согласованные с администрацией магазина. «Речь идет об учебной тревоге, которая проводится в сотрудничестве с торговым центром. Опасности для людей или зданий нет», - пояснил Палу.