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ФОТО У торгового центра Sikupilli перекрыто движение

Перекрытое движение у входа в торговый центр Sikupilli.

В 11:42 в редакцию Rus.Postimees поступило фото от читательницы, на котором видно несколько пожарных машин у входа в торговый центр Sikupilli в Таллинне.​ В данный момент вход в торговый центр перекрыт, на месте работают спасатели.

Однако, как подтвердил представитель Спасательного департамента Сийм Палу, поводов для паники нет, поскольку на месте проходят плановые учения, заранее согласованные с администрацией магазина. «Речь идет об учебной тревоге, которая проводится в сотрудничестве с торговым центром. Опасности для людей или зданий нет», - пояснил Палу.

Движение в районе может быть ограничено на короткое время, поэтому водителей просят отнестись с пониманием.

Перекрытое движение у входа в торговый центр Sikupilli.
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