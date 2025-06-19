Статистика: смотрите, сколько людей недовольны своей зарплатой!

Если год назад пятая часть работников утверждала, что ей не хватает зарплаты, а 42% были недовольны уровнем оплаты труда, то этой весной уже четверти работников не хватает зарплаты, а недовольна ей почти половина (48%) сотрудников. Более половины работников (55%) указали в опросе, что их уровень жизни за год ухудшился.