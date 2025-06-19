Статистика: смотрите, сколько людей недовольны своей зарплатой!

Хотя две трети работодателей за последние восемь месяцев повысили основную зарплату сотрудников, почти половина работников не удовлетворены своей зарплатой, а более половины сотрудников отмечают, что их уровень жизни за год ухудшился, показывают результаты весеннего опроса Агентства информации о зарплатах (Palgainfo Agentuur) и портала по поиску работы CVKeskus.ee.
Если год назад пятая часть работников утверждала, что ей не хватает зарплаты, а 42% были недовольны уровнем оплаты труда, то этой весной уже четверти работников не хватает зарплаты, а недовольна ей почти половина (48%) сотрудников. Более половины работников (55%) указали в опросе, что их уровень жизни за год ухудшился.