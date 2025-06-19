«Моя мать совершила героический поступок»: будущий посол США в Эстонии рассказал, с чем возвращается в страну, откуда уехал 35 лет назад

Будущий посол США в Эстонии Роман Пипко несколько дней назад прошел слушания в Сенате. Это стало его первым публичным выступлением в связи с предстоящим назначением. Пипко родился в Эстонии в семье известного таллиннского адвоката Гавриила Пипко и эмигрировал в Америку в начале 1980-х.
Вскоре после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа посол США в Эстонии Джордж П. Кент получил уведомление о завершении своей миссии и возвращении на родину. Кент занимал пост с 21 февраля 2023 года.