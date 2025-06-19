«Моя мать совершила героический поступок»: будущий посол США в Эстонии рассказал, с чем возвращается в страну, откуда уехал 35 лет назад

Роман Пипко (справа), его супруга, пианистка Елена Клионски (слева), и актриса Барбра Стрейзанд (в центре) на мероприятии премии Genesis в июне прошлого года, где Стрейзанд была удостоена этой награды - миллиона долларов - за выдающееся выражение еврейских ценностей, а также за заслуги перед еврейской общиной и/или государством Израиль.

Фото: The Genesis Prize’i Instagrami konto