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«Моя мать совершила героический поступок»: будущий посол США в Эстонии рассказал, с чем возвращается в страну, откуда уехал 35 лет назад

Роман Пипко (справа), его супруга, пианистка Елена Клёнский (слева), и актриса Барбра Стрейзанд (в центре) на мероприятии премии Genesis в июне прошлого года, где Стрейзанд была удостоена этой награды - миллиона долларов - за выдающееся выражение еврейских ценностей, а также за заслуги перед еврейской общиной и/или государством Израиль.

Будущий посол США в Эстонии Роман Пипко  несколько дней назад прошел слушания в Сенате. Это стало его первым публичным выступлением в связи с предстоящим назначением. Пипко родился в Эстонии в семье известного таллиннского адвоката Гавриила Пипко  и эмигрировал в Америку в начале 1980-х.  

Вскоре после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа посол США в Эстонии Джордж П. Кент получил уведомление о завершении своей миссии и возвращении на родину. Кент занимал пост с 21 февраля 2023 года.

Еще до инаугурации Трамп предложил назначить новым послом в Эстонии родившегося в этой стране юриста Романа Пипко. Однако прежде чем он сможет приступить к исполнению обязанностей, его кандидатуру должен утвердить Сенат США.

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