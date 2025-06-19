В одной из основных школ почти 60% выпускников не сдали экзамен по математике

Плохие результаты на экзамене противоречили положительным годовым оценкам, проставленным учителем. Директор Валгаской основной школы Тийт Таммару отметил, что причины провала на экзамене могут быть разными.

Из общих факторов он указал на растущий предэкзаменационный стресс, сдвиг министерством образования экзаменов на более раннюю дату, а также возможность того, что школьный учитель слегка переоценил уровень того или иного ученика.