Пятого июня в Сейме Латвии произошел скандал. Лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов выступил с эмоциональной речью на русском языке и завершил выступление фразами «Русский язык - наш язык! Нас тут больше!» и сопроводил это оскорбительным жестом. Вскоре он был задержан органами безопасности.