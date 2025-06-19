Пятого июня в Сейме Латвии произошел скандал. Лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов выступил с эмоциональной речью на русском языке и завершил выступление фразами «Русский язык - наш язык! Нас тут больше!» и сопроводил это оскорбительным жестом. Вскоре он был задержан органами безопасности.
Девятого июня 2025 года Служба госбезопасности Латвии (VDD) возбудила дело по двум статьям: разжигание национальной розни и помощь России в действиях против Латвии. За последнее может грозить до 20 лет лишения свободы.