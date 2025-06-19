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Игра на грани: что стоит за скандальным выступлением пророссийского депутата латвийского Сейма и почему за ним пришли (1)

Алексей Росликов

Пятого июня в Сейме Латвии произошел скандал. Лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов выступил с эмоциональной речью на русском языке и завершил выступление фразами «Русский язык - наш язык! Нас тут больше!» и сопроводил это оскорбительным жестом. Вскоре он был задержан органами безопасности.

Девятого июня 2025 года Служба госбезопасности Латвии (VDD) возбудила дело по двум статьям: разжигание национальной розни и помощь России в действиях против Латвии. За последнее может грозить до 20 лет лишения свободы.

А 16 июня Росликов был задержан, обыски прошли в четырех связанных с ним местах. После допроса его отпустили под подписку о невыезде.

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