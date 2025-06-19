Во сколько обходится выпускной в гимназии? Эстонские школьники подсчитали расходы

Редакция Sakala поинтересовалась у трех выпускников гимназий Вильяндимаа, во сколько они оценивают расходы на день окончания школы и как это отразилось на семейном бюджете. Выяснилось, что до астрономических сумм дело не дошло, однако в смету выпускного дня все же были вложены сотни евро.