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Во сколько обходится выпускной в гимназии? Эстонские школьники подсчитали расходы

Перевод: Валерия Ермакова
В подготовке к выпускному одна из ключевых тем для девушек - платье, а для парней - костюм, но, как отметили сами выпускники, значительная часть бюджета уходит на цветы.

Июнь - пора выпускных вечеров. Будь то основная школа, гимназия, профессиональное училище или университет - выпуск всегда знаменует окончание одного жизненного этапа и заслуживает особого внимания. Но во сколько может обойтись такой праздник?

Редакция Sakala поинтересовалась у трех выпускников гимназий Вильяндимаа, во сколько они оценивают расходы на день окончания школы и как это отразилось на семейном бюджете. Выяснилось, что до астрономических сумм дело не дошло, однако в смету выпускного дня все же были вложены сотни евро.

Выпускной праздник Эммали Марксо состоится 19 июня.
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