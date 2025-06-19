Во сколько обходится выпускной в гимназии? Эстонские школьники подсчитали расходы

Июнь - пора выпускных вечеров. Будь то основная школа, гимназия, профессиональное училище или университет - выпуск всегда знаменует окончание одного жизненного этапа и заслуживает особого внимания. Но во сколько может обойтись такой праздник?
Редакция Sakala поинтересовалась у трех выпускников гимназий Вильяндимаа, во сколько они оценивают расходы на день окончания школы и как это отразилось на семейном бюджете. Выяснилось, что до астрономических сумм дело не дошло, однако в смету выпускного дня все же были вложены сотни евро.