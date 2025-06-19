Обновленный Закон о спорте снизит бюрократические проволочки и сделает спорт честнее и безопаснее

В среду Рийгикогу утвердил поправки к закону о спорте, которые обновят правила соблюдения спортивной этики, требования к организации спортивных мероприятий, а также максимальный размер компенсации для волонтеров-судей.
«Обновленный закон о спорте направлен на сокращение бюрократии, обеспечение честного и безопасного спорта, а также признание вклада волонтеров. Процедура получения разрешений на проведение спортивных соревнований станет проще, а спортивные организации смогут справедливо вознаграждать волонтеров-судей», - сказала министр культуры Хейди Пурга в пресс-релизе министерства.
Поправки к закону обновляют регулирование проведения спортивных мероприятий и отменяют требование получать разрешение для тех видов спорта, где на практике не возникает проблем, несмотря на действующие требования. Вместе с тем, необходимость получать разрешение сохраняется для автомобильных, мотоциклетных и водно-моторных соревнований, поскольку там риски выше. Цель заключается в обеспечении безопасности участников соревнований и уменьшении бюрократической нагрузки на организаторов — процесс подачи заявки на разрешение должен стать максимально простым.
Для того чтобы обеспечить организаторам спортивных соревнований необходимую поддержку и привлечь новых спортивных судей, повышаются максимальные размеры компенсации для волонтеров-судей. Согласно действующим с 2018 года правилам, волонтер может получить до 20 евро за день судейства, но не более 1040 евро в год. После внесения изменений в закон этот лимит увеличится: теперь волонтер сможет получить до 45 евро в день и до 2340 евро в год.
«Помимо борьбы с допингом в спорте, мы должны серьезнее относиться к договорным матчам, насилию и другим негативным явлениям. Это касается не только спортсменов, но и их тренеров и окружения», - добавила Пурга.
Вместе со спортсменами и тренерами соблюдать антидопинговые правила теперь обязаны также вспомогательный персонал, спортивные судьи и другие участники. В перечень нарушений добавляются манипулирование результатами соревнований и другие нарушения спортивной этики, правила против которых сформулированы в документах международных спортивных организаций, национального олимпийского комитета или профильных федераций.
Кроме того, устанавливается, что во время отбытия наказания за нарушение спортивной этики спортсмены, тренеры и другие члены вспомогательного персонала не будут получать государственные пособия. Также появляется возможность требовать возврата уже выплаченных государственных средств. Отдельно регулируется порядок приостановки и возврата государственной поддержки олимпийскому чемпиону на период действия наложенного на спортсмена запрета на участие в деятельности.
Большинство изменений вступит в силу после опубликования закона в Riigi Teataja. Чтобы у местных самоуправлений и спортивных организаций было достаточно времени для внедрения нововведений, требования к проведению спортивных мероприятий вводятся с отсрочкой. Новые правила для автоспорта, мото- и водно-моторного спорта начнут действовать с 1 июня 2026 года, а для остальных видов спорта — с 1 января 2026 года.
Подробнее о поправках к закону о спорте можно узнать на сайте Министерства культуры.