Обновленный Закон о спорте снизит бюрократические проволочки и сделает спорт честнее и безопаснее

«Обновленный закон о спорте направлен на сокращение бюрократии, обеспечение честного и безопасного спорта, а также признание вклада волонтеров. Процедура получения разрешений на проведение спортивных соревнований станет проще, а спортивные организации смогут справедливо вознаграждать волонтеров-судей», - сказала министр культуры Хейди Пурга в пресс-релизе министерства.

Поправки к закону обновляют регулирование проведения спортивных мероприятий и отменяют требование получать разрешение для тех видов спорта, где на практике не возникает проблем, несмотря на действующие требования. Вместе с тем, необходимость получать разрешение сохраняется для автомобильных, мотоциклетных и водно-моторных соревнований, поскольку там риски выше. Цель заключается в обеспечении безопасности участников соревнований и уменьшении бюрократической нагрузки на организаторов — процесс подачи заявки на разрешение должен стать максимально простым.

Для того чтобы обеспечить организаторам спортивных соревнований необходимую поддержку и привлечь новых спортивных судей, повышаются максимальные размеры компенсации для волонтеров-судей. Согласно действующим с 2018 года правилам, волонтер может получить до 20 евро за день судейства, но не более 1040 евро в год. После внесения изменений в закон этот лимит увеличится: теперь волонтер сможет получить до 45 евро в день и до 2340 евро в год.

«Помимо борьбы с допингом в спорте, мы должны серьезнее относиться к договорным матчам, насилию и другим негативным явлениям. Это касается не только спортсменов, но и их тренеров и окружения», - добавила Пурга.