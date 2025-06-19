В Ласнамяэ реновируют лестницы в парке Паэ

«Парк Паэ - одна из самых популярных зон отдыха в Ласнамяэ, а реновирование лестниц существенно улучшит безопасность и доступность этой зеленой зоны. Мы хотим, чтобы жители могли удобно и безопасно спускаться к берегу озера», - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Осенью доступ на все лестницы пришлось закрыть из-за их аварийного состояния, делавшего их опасными для пользователей. С появлением новых лестниц безопасный доступ к берегу озера Паэ будет восстановлен.

Старые высеченные из плитняка лестницы заменяются прочными и устойчивыми к воздействию окружающей среды лестницами из металла. Первые две лестницы уже установлены, еще две будут готовы к началу июля.

В дополнение к обновлению лестниц в парке Паэ идут работы по модернизации спортивных и игровых площадок. На тренировочных площадках будут установлены современные тренажеры, на баскетбольной и спортивных площадках поменяют покрытие, вблизи также появятся общественный туалет и кран с питьевой водой.