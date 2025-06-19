Черный айсберг прямо из Антарктиды - что мы о нем знаем?

В мае опытный фарерский рыбак Халлур Антониуссен заметил в Атлантическом океане нечто, чего он не видел за 50 лет своей профессиональной деятельности: полностью черный айсберг. После того как он опубликовал фотографию айсберга в социальных сетях, у пользователей возникло множество интересных теорий о его происхождении.