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Черный айсберг прямо из Антарктиды - что мы о нем знаем?

Фото статьи

В мае опытный фарерский рыбак Халлур Антониуссен заметил в Атлантическом океане нечто, чего он не видел за 50 лет своей профессиональной деятельности: полностью черный айсберг. После того как он опубликовал фотографию айсберга в социальных сетях, у пользователей возникло множество интересных теорий о его происхождении.

Антониуссен обнаружил необычный айсберг примерно в 160 километрах от побережья Ньюфаундленда, Канада. Айсберг выделялся не только своим темным цветом, но и уникальной ромбовидной формой и темными прожилками, проходящими через всю его массу.

Антониуссен сфотографировал айсберг с расстояния около шести километров на смартфон и выложил снимок в Facebook, где он быстро стал вирусным.

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