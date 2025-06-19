Статистика: что происходит с ценами на квартиры в столичных новостройках

В июне прошлого года застройщики просили в среднем 4638 евро за квадратный метр, а в июне 2025 года эта сумма составила уже 4992 евро. Если сравнить эту цифру с реальной средней ценой сделок по новым квартирам, зарегистрированным в Земельном и пространственном департаменте (4158 евро), текущее предложение превышает ее на 16,7 процента.

Самые дорогие новые квартиры с точки зрения средней цены квадратного метра сейчас выставлены в центре города, где стоимость достигает 5902 евро за метр. Далее следуют Пыхья-Таллинн (5798 евро) и Пирита (5337 евро).

Более доступные новые квартиры можно найти в районах Ласнамяэ и Хааберсти со средней ценой предложения 3805 и 3891 евро за квадратный метр соответственно.

Наибольший рост цен предложения за год зафиксирован в Ласнамяэ (+19%) и Мустамяэ (+14,3%). Незначительное снижение наблюдается в Хааберсти (-0,5%) и Пыхья-Таллинне (-1%).

Больше всего новых квартир предлагают в районах Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Хааберсти.

Количество предложений и средние цены за квадратный метр в новых квартирах в Таллинне на 18 июня 2025 года, а также годовое изменение цен:

Хааберсти 261 / 3891 / -0,5%

Кесклинн 416 / 5902 / +12,5%

Кристийне 154 / 4769 / +2,8%

Ласнамяэ 53 / 3805 / +19%

Мустамяэ 83 / 4345 / +14,3%

Нымме 47 / 4273 / +0,8%

Пирита 36 / 5337 / +6,6%

Пыхья-Таллинн 333 / 5798 / -1%