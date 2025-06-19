Skip to footer
Чт, 19.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Правительство подготовило новый налог на электроэнергию (2)

Перевод: Сергей Светлов
Линия электропередачи в Вырумаа.

Правительство завершило работу над постановлением, согласно которому в счетах эстонских потребителей за электроэнергию появится новый сбор - плата за островной режим энергосистемы. Как пояснила компания Elering, этот сбор будет включаться в счета напрямую и меняться дважды в год в зависимости от ситуации.

Плата за островной режим - это один из новых элементов энергетического налогового пакета, с помощью которого правительство намерено привлечь дополнительные средства в эстонскую энергосистему. В будущем планируется ввести, например, плату за поддержание частоты в сети.

«Электросистема Эстонии хорошо связана с зарубежными сетями, однако мы должны быть готовы при необходимости справляться собственными силами. Утвержденное сегодня постановление создает правовую основу для реализации меры по обеспечению изолированной работы энергосистемы», - отметил министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть.

Комментарии (2)

Ключевые слова

Наверх