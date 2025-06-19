Правительство завершило работу над постановлением, согласно которому в счетах эстонских потребителей за электроэнергию появится новый сбор - плата за островной режим энергосистемы. Как пояснила компания Elering, этот сбор будет включаться в счета напрямую и меняться дважды в год в зависимости от ситуации.
Плата за островной режим - это один из новых элементов энергетического налогового пакета, с помощью которого правительство намерено привлечь дополнительные средства в эстонскую энергосистему. В будущем планируется ввести, например, плату за поддержание частоты в сети.