Skip to footer
Сб, 21.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ГРИБНАЯ АНОМАЛИЯ Миколог объясняет, почему осенние грибы пошли уже в июне

Грибы в лесу 14 июня, снимок Ольги.

В Эстонии необычно рано начался сезон сбора грибов. Уже в конце мая в соцсетях появились сообщения грибников, которым удалось найти в лесу лисички, маслята, подберезовики и даже белые. Миколог Лехо Тедерсоо называет происходящее крайне нетипичным явлением.

Жительница Эстонии Ольга говорит, что собирает грибы с самого детства. Для нее это и азарт, и способ общения с природой, она научилась распознавать все виды грибов и точно знает, когда стоит ехать в лес. Но в этом году все пошло не по плану.

«Еще в конце мая в соцсетях стали появляться фотографии с белыми грибами, подберезовиками, подосиновиками и лисичками. Я думала, это фейки или прошлогодние снимки. Но оказалось, что нет!» - рассказывает она.

Ольга решила проверить лично. 14 июня она отправилась в лес и была поражена: вдоль тропинок росли лисички, сыроежки и маслята: «Такого я не видела никогда. Очень хочется понять, с чем это связано появление осенних грибов в июне».

Объясняет миколог: грибы пошли из-за тепла в начале апреля

Научное объяснение происходящему дает миколог Лехе Тедерсоо. По его словам, в этом году начали плодоносить сразу весенние, летние и даже осенние виды грибов. «Это очень необычно. В предыдущие годы мы не наблюдали ничего подобного», - говорит он.

Ключевым фактором стало резкое потепление в самом начале апреля. «31 марта и 1 апреля были очень теплыми. Вероятно, именно это послужило сигналом для грибницы начать плодоношение», - поясняет Тедерсоо. После этого последовала влажная весна, что является идеальным условием для развития грибов: «Если бы погода оставалась сухой, все бы остановилось на уровне зачатков плодовых тел».

В июне уже появились подберезовики, моховики, сыроежки, шампиньоны, летние опята, лисички и ядовитые паутинники. Встречаются даже виды, характерные для осени - такие, как фиолетовая и земляная рядовки.

Важное предостережение: не ошибитесь с видом

Тедерсоо напоминает, что в любой сезон важно собирать только те грибы, которые вы точно знаете: «Самая большая опасность - спутать съедобные грибы с ядовитыми. Поэтому есть нужно только те, в которых вы уверены на сто процентов».

Осенний сезон под вопросом

Повлияет ли эта грибная волна на урожай в августе и сентябре - сказать пока сложно. «Я не заметил четкой связи. Осенний сезон зависит в первую очередь от погоды во второй половине лета», - заключает миколог.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх