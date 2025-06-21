ГРИБНАЯ АНОМАЛИЯ Миколог объясняет, почему осенние грибы пошли уже в июне

Жительница Эстонии Ольга говорит, что собирает грибы с самого детства. Для нее это и азарт, и способ общения с природой, она научилась распознавать все виды грибов и точно знает, когда стоит ехать в лес. Но в этом году все пошло не по плану.

«Еще в конце мая в соцсетях стали появляться фотографии с белыми грибами, подберезовиками, подосиновиками и лисичками. Я думала, это фейки или прошлогодние снимки. Но оказалось, что нет!» - рассказывает она.

Ольга решила проверить лично. 14 июня она отправилась в лес и была поражена: вдоль тропинок росли лисички, сыроежки и маслята: «Такого я не видела никогда. Очень хочется понять, с чем это связано появление осенних грибов в июне».

Объясняет миколог: грибы пошли из-за тепла в начале апреля

Научное объяснение происходящему дает миколог Лехе Тедерсоо. По его словам, в этом году начали плодоносить сразу весенние, летние и даже осенние виды грибов. «Это очень необычно. В предыдущие годы мы не наблюдали ничего подобного», - говорит он.