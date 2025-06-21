ГРИБНАЯ АНОМАЛИЯ Миколог объясняет, почему осенние грибы пошли уже в июне

В Эстонии необычно рано начался сезон сбора грибов. Уже в конце мая в соцсетях появились сообщения грибников, которым удалось найти в лесу лисички, маслята, подберезовики и даже белые. Миколог Лехо Тедерсоо называет происходящее крайне нетипичным явлением.
Жительница Эстонии Ольга говорит, что собирает грибы с самого детства. Для нее это и азарт, и способ общения с природой, она научилась распознавать все виды грибов и точно знает, когда стоит ехать в лес. Но в этом году все пошло не по плану.
«Еще в конце мая в соцсетях стали появляться фотографии с белыми грибами, подберезовиками, подосиновиками и лисичками. Я думала, это фейки или прошлогодние снимки. Но оказалось, что нет!» - рассказывает она.
Ольга решила проверить лично. 14 июня она отправилась в лес и была поражена: вдоль тропинок росли лисички, сыроежки и маслята: «Такого я не видела никогда. Очень хочется понять, с чем это связано появление осенних грибов в июне».
Объясняет миколог: грибы пошли из-за тепла в начале апреля
Научное объяснение происходящему дает миколог Лехе Тедерсоо. По его словам, в этом году начали плодоносить сразу весенние, летние и даже осенние виды грибов. «Это очень необычно. В предыдущие годы мы не наблюдали ничего подобного», - говорит он.
Ключевым фактором стало резкое потепление в самом начале апреля. «31 марта и 1 апреля были очень теплыми. Вероятно, именно это послужило сигналом для грибницы начать плодоношение», - поясняет Тедерсоо. После этого последовала влажная весна, что является идеальным условием для развития грибов: «Если бы погода оставалась сухой, все бы остановилось на уровне зачатков плодовых тел».
В июне уже появились подберезовики, моховики, сыроежки, шампиньоны, летние опята, лисички и ядовитые паутинники. Встречаются даже виды, характерные для осени - такие, как фиолетовая и земляная рядовки.
Важное предостережение: не ошибитесь с видом
Тедерсоо напоминает, что в любой сезон важно собирать только те грибы, которые вы точно знаете: «Самая большая опасность - спутать съедобные грибы с ядовитыми. Поэтому есть нужно только те, в которых вы уверены на сто процентов».
Осенний сезон под вопросом
Повлияет ли эта грибная волна на урожай в августе и сентябре - сказать пока сложно. «Я не заметил четкой связи. Осенний сезон зависит в первую очередь от погоды во второй половине лета», - заключает миколог.