В результате поджога фургона огнем был охвачен также соседний автомобиль

В ночь на среду в Луунья, Тартумаа, по неизвестной причине загорелся фургон. Огонь также перекинулся на стоявшие рядом легковой автомобиль и компостер.
18 июня около часа ночи спасатели выехали по вызову в поселок Луунья, где загорелся фургон Ford Transit. До прибытия спасателей местные жители пытались потушить пламя с помощью садового шланга.
В результате пожара были повреждены также припаркованный рядом Volkswagen Touran и находившийся поблизости компостер.
По предварительным данным, возгорание стало следствием умышленных действий. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются полицией в рамках начатого уголовного производства.