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В результате поджога фургона огнем был охвачен также соседний автомобиль

По предварительным данным, поджог Ford Transit носил умышленный характер.

В ночь на среду в Луунья, Тартумаа, по неизвестной причине загорелся фургон. Огонь также перекинулся на стоявшие рядом легковой автомобиль и компостер.

18 июня около часа ночи спасатели выехали по вызову в поселок Луунья, где загорелся фургон Ford Transit. До прибытия спасателей местные жители пытались потушить пламя с помощью садового шланга.

В результате пожара были повреждены также припаркованный рядом Volkswagen Touran и находившийся поблизости компостер.

По предварительным данным, возгорание стало следствием умышленных действий. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются полицией в рамках начатого уголовного производства.

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