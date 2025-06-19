Skip to footer
Чт, 19.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Рийгикогу завершил весеннюю сессию

Рийгикогу.

Сегодня Рийгикогу завершил очередные заседания весенней сессии, в ходе которых было принято 60 правовых актов.

За весеннюю сессию Рийгикогу провел 71 очередное заседание. Вместе с 18 инфочасами рабочее время пленарного заседания в общей сложности составило 324 часа и 37 минут. В ходе заседаний парламент принял 54 закона, 5 постановлений и одно заявление.

Наибольшая нагрузка легла на финансовую комиссию, которая стала ведущей по десяти проектам правовых актов. Комиссия по экономике и комиссия по социальным делам стали ведущими по девяти проектам правовых актов каждая, конституционная комиссия – по шести.

Всего 15-й состав Рийгикогу, который был избран в марте 2023 года, принял 260 правовых актов.

В ходе весенней сессии депутаты получили ответы на 70 запросов. В производство парламента поступило десять коллективных обращений, собравших не менее тысячи подписей в поддержку.

Согласно закону, очередные сессии Рийгикогу проходят со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря. Рийгикогу вновь соберется на очередное заседание 8 сентября.

В период между сессиями Рийгикогу продолжает работать в комиссиях. Члены Рийгикогу также выполняют прочие должностные обязанности. В период между сессиями парламент может при необходимости собираться на внеочередные сессии. Об их созыве объявляет спикер Рийгикогу по предложению президента, правительства или, по меньшей мере, 21 депутата Рийгикогу.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх