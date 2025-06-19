Рийгикогу завершил весеннюю сессию

За весеннюю сессию Рийгикогу провел 71 очередное заседание. Вместе с 18 инфочасами рабочее время пленарного заседания в общей сложности составило 324 часа и 37 минут. В ходе заседаний парламент принял 54 закона, 5 постановлений и одно заявление.

Наибольшая нагрузка легла на финансовую комиссию, которая стала ведущей по десяти проектам правовых актов. Комиссия по экономике и комиссия по социальным делам стали ведущими по девяти проектам правовых актов каждая, конституционная комиссия – по шести.

Всего 15-й состав Рийгикогу, который был избран в марте 2023 года, принял 260 правовых актов.

В ходе весенней сессии депутаты получили ответы на 70 запросов. В производство парламента поступило десять коллективных обращений, собравших не менее тысячи подписей в поддержку.

Согласно закону, очередные сессии Рийгикогу проходят со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря. Рийгикогу вновь соберется на очередное заседание 8 сентября.