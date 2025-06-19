Более двух лет назад в СМИ прогремела настоящая сенсация: шестерых представителей руководства эстонской полиции заподозрили в совершении преступления.

В последние годы мы, к сожалению, наблюдаем тревожную тенденцию: внутренние административные вопросы в Эстонии все чаще решаются не в духе прозрачности и не с использованием характерных для правовой системы менее репрессивных процедур, а с помощью уголовного производства - самого строгого, самого дорогостоящего для налогоплательщика и наиболее ограничивающего основные права человека способа разбирательства.

Такой подход не соответствует принципам правового государства. Это - проявление системной несправедливости, которая нанесла международный репутационный урон Эстонии, подорвала доверие к нашей судебной системе и оставила многих людей - и их семьи - в морально и материально тяжелом положении.

В деле против Ээрика Хелдна, Айвара Алавере и Эльмара Вахера прокуратура заявляла, что собраны исчерпывающие доказательства их вины. Однако, когда эта двухлетняя эпопея прошла через шесть судебных инстанций, во всех из них эти трое полицейских были признаны невиновными.

Кому все это действительно небезразлично? Кто готов взять на себя ответственность? Ответа так и не последовало.

Сложилась система, в которой те, кто принимают ключевые решения, остаются в тени - за судейской мантией, под покровом ведомственного молчания.

Однако, когда рушится доверие к государству и правосудию, это касается каждого. Не только тех, чьи жизни уже разрушены. Это касается и тебя, и меня - всех нас. Потому что сегодня пострадал кто-то другой, а завтра этим человеком можешь оказаться ты.