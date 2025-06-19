Спор между Olerex и Terminal по поводу формулировок завершился компромиссом

Еще 9 июня 2023 года на портале ERR.ee была опубликована статья под заголовком «Глава Terminal Oil: случай с Olerex - крупнейшее мошенничество на эстонском топливном рынке за все время». Olerex подал иск о клевете против Terminal и члена его правления Райдо Раудсепа из-за одной фразы в статье.