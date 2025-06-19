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Спор между Olerex и Terminal по поводу формулировок завершился компромиссом

Заправка Olerex.

Более чем годичный судебный спор между топливными компаниями Terminal и Olerex из-за формулировок в медийной статье завершился компромиссом, в рамках которого Terminal подтвердил, что высказывания были основаны на его субъективной оценке.

Еще 9 июня 2023 года на портале ERR.ee была опубликована статья под заголовком «Глава Terminal Oil: случай с Olerex - крупнейшее мошенничество на эстонском топливном рынке за все время». Olerex подал иск о клевете против Terminal и члена его правления Райдо Раудсепа из-за одной фразы в статье.

В частности, Olerex счел ложным утверждение, приписываемое Раудсепу, о том, что Olerex, не выполнив обязательства по биотопливу, в 2022 году причинил другим участникам оптового топливного рынка ущерб на сумму не менее 100 миллионов евро.

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