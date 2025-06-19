Эксперт: один клик по QR-коду может опустошить ваш банковский счет

«Мошенники рассчитывают на то, что человек, не задумываясь, ассоциирует QR-код с известным брендом и верит, что это безопасно. Поэтому очень распространено подсовывание поддельных QR-кодов поверх оригинальных, размещенных у известных сервисов», - отмечает Альяс.

Но этим дело не ограничивается – на летних ярмарках и фестивалях у каждого продавца теперь есть QR-код, с помощью которого собирают данные клиентов, предлагают пройти опрос или оплатить покупку. Альяс советует избегать и этих кодов, поскольку риск стать жертвой мошенничества очень высок: «Поддельный QR-код невозможно отличить на глаз, так как стикеры обычно качественно напечатаны и неотличимы от оригинала».

Поскольку установить личность использующих QR-коды мошенников крайне трудно, Альяс советует предприятиям вообще их не использовать, а людям – не сканировать коды бездумно. Если же избежать этого никак нельзя, важно не торопиться и внимательно проверить, куда именно ведет QR-код.

Особое внимание при использовании QR-кода стоит обратить на то, что после сканирования QR-кода телефон предлагает установить или настроить приложение. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы действительно хотите установить именно это приложение и что QR-код ведет на надежный источник.

При оплате с помощью QR-кода всегда проверяйте, что вы действительно собираетесь перевести деньги нужному получателю и в точной сумме. Проверьте данные и удостоверьтесь, что открыто именно ваше банковское приложение, а не его подделка. Безопасность начинается с внимательности.