Мнение партий Марти Соосар: м-голосованием можно шарахнуть наших параноиков, как дубинкой

Нет повода не доверять этим магазинам - там размещен Smart-ID, дигитальный ID, банковские приложения и многое другое, чем мы ежедневно пользуемся, так что, пожалуй, пора прекратить паранойю.

Но это не те причины, по которым избирательная комиссия отказалась от м-голосования на муниципальных выборах 2025 года. Причины были куда нелепее.

Избирательная комиссия выполнила все процедуры, включая проверку целостности - процесс наблюдал аудитор со стороны. Утром перед заседанием члены комиссии получили отчет, что процесс голосования можно аудировать. Но поскольку это делал не сам аудитор, для некоторых это стало предлогом проголосовать против.

У нас было достаточно времени, чтобы подготовить технологию м-голосования, и теперь аудитор подтвердил, что аудировать можно всё. Значит, для отказа не было рациональных оснований. Работа комиссии могла быть и лучше: аудитор мог бы провести все процедуры сам, отчет - прийти раньше, а тестировать можно было бы и Google Play напрямую. Но все это лишь оправдания.

К сожалению, в этот раз поезд ушел, но к следующим выборам я не вижу ни одной причины запрещать м-голосование. Единственный плюс - теперь для аутентификации можно использовать и Smart-ID.

Марти Соосаар

Член правления Партии зеленых

Марти Соосаар. Фото: Erakogu