Мнение партий Марти Соосар: м-голосованием можно шарахнуть наших параноиков, как дубинкой

Государственная избирательная комиссия решила, что на осенних выборах проголосовать с помощью мобильного телефона пока нельзя, хотя Департамент государственной инфосистемы уверяет: приложение работает стабильно, а отзывы тестовых пользователей были положительными. Оправдана ли осторожность избирательной комиссии?
Проблему обсуждают и делятся своими мнениями по важному вопросу представители различных эстонских партий.
Хелир-Вальдор Сеэдер
Председатель фракции «Отечество» в Рийгикогу
Возможность провести мобильное голосование связана с несколькими важными проблемами. Первая из них состоит в том, что парламент делегировал право принимать решения по способам голосования избирательной комиссии. Это в корне неверно, приводит к путанице и неуверенности: решение принимается всего за несколько месяцев до выборов, и тот способ голосования, который был разрешен на одних выборах, может не действовать на следующих.
Вторая проблема - это доверие к процессу. Очень хорошо, что комиссия с минимальным перевесом голосов решила не разрешать м-голосование, потому что такой принципиальный демократический процесс должен не только быть честным, но и выглядеть таковым.
Если бы решение избирательной комиссии было иным, объяснить общественности, что процесс м-голосования заслуживает доверия, было бы крайне сложно - ведь значительная часть самой комиссии его не поддержала. Такие решения необходимо принимать единогласно, чтобы избиратели могли доверять системе голосования.
Совсем отдельный вопрос - нужно ли вообще разрешать м-голосование. Да, для какой-то части избирателей это может быть дополнительным удобством, но в то же время это обесценивает сам процесс.
Голосование на выборах - один из краеугольных камней демократического государства, и принятие решения должно быть осознанным. Этому уже и так нанесли удар, позволив при э-голосовании многократно менять свой выбор. Ужесточать ситуацию дальше и разрешать голосование, например, в три часа ночи в очереди у бара ночного клуба - неуместно.
Андре Ханимяги
Член правовой комиссии Рийгикогу (Социал-демократическая партия)
Учитывая, насколько активно спорят о достоверности э-выборов, это решение может оказаться даже разумным. Лучше потратить больше времени, чем в спешке дать повод сомневающимся в э-голосовании пуститься в обсуждения.
Хотя Департамент госинфосистемы утверждает, что мобильное приложение работало стабильно, а отзывы тестировщиков были скорее положительными, тут речь идет не только о технических деталях. Доверие - основа демократии. Новые решения должны быть не просто безопасными - они должны казаться заслуживающими доверия.
Надежность выборов должна быть железобетонной даже при самом критическом рассмотрении всех аспектов. Комиссия и поступила именно так. Голосование с мобильного телефона - лишь вопрос времени, законодатель уже проложил для этого дорогу. Но сначала должно быть полное общественное убеждение, что этот путь надежный, прозрачный и понятный для всех. Жаль, но разумнее идти медленно, но уверенно.
Сильвер Куузик
Председатель ERK
В ситуации, когда IT-системы Эстонии устаревают, а многие страны опережают нас по качеству сервисов и инновационности решений, необходимо прежде всего сосредоточиться на обеспечении безопасности и надежности действующей системы э-голосования. Лишь затем можно рассматривать новые решения.
К сожалению, прозрачность нашей избирательной системы сейчас под вопросом: итоговый отчет аудита KPMG по парламентским выборам 2023 года показывает, что ряд критически важных процедур - например, контроль аннулирования и анонимизации двойных голосов - либо не проводились вовсе, либо ограничивались только формальным наблюдением. Так называемые «выборочные проверки» оказались фикцией или формальностью.
Обработка голосов также велась неофициально до разрешенного времени, а наблюдатели были отстранены от участия, что нарушает как закон, так и основы демократии. Тогда была проигнорирована и жалоба по поводу учета 312 181 недействительного э-голоса, что могло напрямую повлиять на итог выборов.
Неудивительно, что по последним данным целых 39 процентов граждан Эстонии не доверяют или скорее не доверяют выборам. Это угроза демократии: чем ниже явка, тем более сомнительным становится мандат политиков. Особенно в ситуации, когда предстоят серьезные преобразования - будь то повышение налогов, законы о сожительстве или что-то еще.
Негодование обосновано: людей не слушают, рейтинг правительства держится ниже двадцати процентов, и очевидно: никакое новое м-приложение этот рейтинг не поднимет.
Быть в одном ряду стран, продвигающих э-голосование, вместе с Россией или Венесуэлой не прибавляет ни Эстонии международного авторитета, ни гражданам - доверия. Если мы хотим избежать деградации демократии и восстановить доверие общества, проведение выборов должно быть честным, прозрачным и не вызывать споров.
Самым безопасным, понятным и контролируемым способом голосования был, есть и остается бумажный бюллетень.
Анастасия Коваленко-Кылварт
Председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией (Центристская партия)
Государственная избирательная комиссия приняла единственно верное решение - не вводить м-голосование, так как это увеличило бы риски безопасности. Важно, чтобы комиссия принимала независимые решения, и вызывает тревогу тот факт, что отдельные политические силы пытаются повлиять на ее независимость и оказывают давление.
До сих пор остается вопрос, как мог министр от Партии реформ дать указание Департаменту госинфосистемы разрабатывать и внедрять приложение для м-голосования к выборам 2023 года, если соответствующий закон еще даже не обсуждался.
Вдобавок на заседании антикоррупционной комиссии отмечалось: поскольку приложение для м-голосования распространяется через магазины приложений Apple и Google, крайне сложно провести полный аудит его целостности. Есть риск, что непосредственно перед выборами в магазинах приложений появятся вредоносные фальшивые аналоги, которые доверчивые люди будут скачивать, вводить туда свои данные, и эти данные окажутся у посторонних.
Представитель комиссии подчеркнул на заседании, что при тестировании м-голосования аудитор не проверил все этапы, из-за чего под вопросом оказывается возможность полноценно проконтролировать весь процесс от начала до конца.
Что касается э-голосования, и там не на все вопросы относительно безопасности и прозрачности были получены исчерпывающие ответы, на что указывают и отчеты OSCE/ODIHR. При м-голосовании недоверие у избирателей только усилилось бы, что повлекло бы дальнейшее падение доверия как к выборам, так и к государству.
Марио Кадастик
Член специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией (Партия реформ)
В случае м-выборов речь идет о той же технологии, что и при э-голосовании, только через новый канал - мобильный телефон. Вся технологическая база та же, меняется лишь клиентское приложение.
Да, появляется пара новых нюансов, например, необходимость загрузки приложения из Apple Store или Google Play. Во время тестовых выборов все это также проверялось и обеспечивалась верификация: действительно ли скачано именно то приложение, которое загрузила избирательная комиссия.
Нет повода не доверять этим магазинам - там размещен Smart-ID, дигитальный ID, банковские приложения и многое другое, чем мы ежедневно пользуемся, так что, пожалуй, пора прекратить паранойю.
Но это не те причины, по которым избирательная комиссия отказалась от м-голосования на муниципальных выборах 2025 года. Причины были куда нелепее.
Избирательная комиссия выполнила все процедуры, включая проверку целостности - процесс наблюдал аудитор со стороны. Утром перед заседанием члены комиссии получили отчет, что процесс голосования можно аудировать. Но поскольку это делал не сам аудитор, для некоторых это стало предлогом проголосовать против.
У нас было достаточно времени, чтобы подготовить технологию м-голосования, и теперь аудитор подтвердил, что аудировать можно всё. Значит, для отказа не было рациональных оснований. Работа комиссии могла быть и лучше: аудитор мог бы провести все процедуры сам, отчет - прийти раньше, а тестировать можно было бы и Google Play напрямую. Но все это лишь оправдания.
К сожалению, в этот раз поезд ушел, но к следующим выборам я не вижу ни одной причины запрещать м-голосование. Единственный плюс - теперь для аутентификации можно использовать и Smart-ID.
Марти Соосаар
Член правления Партии зеленых
Выборы должны не только быть безопасными, но и казаться таковыми. Поэтому осторожность оправдана. Да, можно спросить, менее ли безопасны серверы Apple и Google, чем серверы эстонского государства, и проще ли туда попасть злоумышленнику? Честный ответ, скорее всего, - нет.
Проблема в другом: мы не можем проверить, действительно ли код, который загружается в приложение, на самом деле доходит до телефона пользователя именно в таком виде. Вот это и есть ключевой момент.
У нас и так в обществе высока степень паранойи по поводу э-выборов, и эта тема постоянно на слуху. Больше всех шумят, конечно, те, кто получает меньше э-голосов, чем бумажных. Логично. В этом плане м-голосование стало бы для «отдела паранойи» отличной дубинкой. Теперь же сомневающиеся увидели, что к вопросу безопасности относятся серьезно, и им это должно добавить уверенности.
Да, наша жизнь за последние годы переместилась с больших экранов на маленькие, и м-голосование было бы куда современнее, чем э-голосование. Но ничего не случилось. Все по-прежнему могут пользоваться своими ноутбуками либо в яркий и, надеюсь, солнечный осенний день прийти на избирательный участок и отдать свой голос за кандидатов-зеленых.
Хенрик Аавик
Член Партии правых
М-голосование нельзя вводить в спешке. Прозрачность э-голосования обсуждают уже много лет, но до ума его так и не довели. Вероятно, потому что тема слишком сложная для понимания избирателя, а кроме того, для этого пришлось бы менять законы и многое другое. Серьезных нарушений, скорее всего, не было, а голосовать с компьютера удобно, потому и общественность довольна.
Теперь предложили добавить еще один способ - м-голосование. К чему идти к компьютеру, если все важные действия можно совершить даже в туалете?
Государственная избирательная комиссия сочла невозможным аудировать то, что происходит в магазинах приложений, и остановила процесс. Это временная проблема, комиссия может создать свой собственный магазин приложений специально для выборов и там провести сколько угодно аудитов, надо только время и бюджет, чего в этом году нет. Однако, на мой взгляд, с точки зрения безопасности м-голосование пока не готово.
Комиссия утверждает, что м-голосование безопасно, будто безопасность - это бинарный переключатель: или есть, или нет. На самом деле нет ничего абсолютно безопасного, речь идет лишь о «достаточной» безопасности. Мобильная технология по сравнению с э-голосованием проигрывает по уровню безопасности.
Важно именно относительное сравнение. Решающую роль играет количество устройств, которые мы используем для голосования. Сейчас мы голосуем с двух устройств: компьютер и ID-карта (где чип - это небольшой компьютер) или компьютер и телефон (с Mobiil-ID или Smart-ID). Такая комбинация дает дополнительный слой защиты, и хакеру почти невозможно его преодолеть.
Если же мы начнем пользоваться только одним устройством - мобильником, операционная система которого из-за компактности менее безопасна, чем у компьютера, это будет выглядеть как приглашение для преступников. Нужно взломать только один маленький экран.
В комиссии голоса распределились почти поровну, но в итоге победила точка зрения, что использовать приложение пока рано. Немного тревожно читать, что такую принципиальную тему решает небольшая комиссия обычным большинством голосов. Теперь остается увидеть, приведет ли это к повышению безопасности или к замене тех членов комиссии, кто голосовал «неправильно».