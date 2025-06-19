Финляндия последует примеру стран Балтии и выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

157 депутатов проголосовали за выход из соглашения, 18 хотели, чтобы Финляндия осталась в Оттавской конвенции. Проголосовавших против не было. 24 депутата отсутствовали на голосовании.

В своем докладе Комитет по иностранным делам Финляндии поддержал предложение правительства о выходе из договора. Эксперты считают, что мины являются оборонительным оружием.

Парламент также проголосовал за предложение комитета, согласно которому, несмотря на прекращение действия Оттавской конвенции, Финляндия продолжит поддержку гуманитарной деятельности, такой как разминирование в кризисных регионах.

Оппозиционный депутат из «Союза левых сил» Вероника Хонкасало подала возражение против отчета комитета. По словам Хонкасало, рассмотрение вопроса было слишком поспешным, и Финляндия подрывает международную систему договоров.