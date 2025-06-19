Skip to footer
Чт, 19.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Приговоры кукловодам ERIAL оставлены без изменений, основатель сядет в тюрьму

Редактор: rus.postimees.ee
ERIAL.

Государственный суд не удовлетворил апелляции лиц, связанных с кредитно-сберегательным обществом ERIAL, оставив в силе первоначальные приговоры, пишет dv.ee.

Таким образом, руководитель КСО Илья Дягелев должен будет отбыть пятилетний срок лишения свободы, из которых один год и один месяц зачтены ему в период нахождения под стражей. В отношении Дягелева также будет введен трехлетний запрет на предпринимательскую деятельность.

В связи с тем, что Государственный суд не принял апелляционные жалобы, вступило в силу решение Таллиннского окружного суда.

Окружной суд признал Илью Дягелева виновным в инвестиционном мошенничестве, растрате и даче взятки сотруднику полиции.

Читайте подробнее на dv.ee.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх