Приговоры кукловодам ERIAL оставлены без изменений, основатель сядет в тюрьму

Государственный суд не удовлетворил апелляции лиц, связанных с кредитно-сберегательным обществом ERIAL, оставив в силе первоначальные приговоры, пишет dv.ee.
Таким образом, руководитель КСО Илья Дягелев должен будет отбыть пятилетний срок лишения свободы, из которых один год и один месяц зачтены ему в период нахождения под стражей. В отношении Дягелева также будет введен трехлетний запрет на предпринимательскую деятельность.
В связи с тем, что Государственный суд не принял апелляционные жалобы, вступило в силу решение Таллиннского окружного суда.
Окружной суд признал Илью Дягелева виновным в инвестиционном мошенничестве, растрате и даче взятки сотруднику полиции.
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