Приговоры кукловодам ERIAL оставлены без изменений, основатель сядет в тюрьму

Таким образом, руководитель КСО Илья Дягелев должен будет отбыть пятилетний срок лишения свободы, из которых один год и один месяц зачтены ему в период нахождения под стражей. В отношении Дягелева также будет введен трехлетний запрет на предпринимательскую деятельность.