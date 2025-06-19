Новый прогноз: канун Иванова дня будет дождливым

В ночь на субботу при повышении атмосферного давления ожидается преимущественно ясное небо и отсутствие осадков. Днем над Скандинавией через Ботнический залив пройдет новый циклон, его южный край распространится над Балтийским морем, способствуя развитию кучевых облаков. Местами пройдут кратковременные дожди, но количество осадков будет довольно скромным. К вечеру дожди станут более распространенными.