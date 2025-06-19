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Чт, 19.06.2025
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Новый прогноз: канун Иванова дня будет дождливым

Дожди и ветер. Иллюстративное фото

Если прогноз погоды на ближайшие дни обещает как сухую погоду, так и осадки, то свежие данные показывают, что именно в канун Иванова дня будет довольно дождливо.

В ночь на субботу при повышении атмосферного давления ожидается преимущественно ясное небо и отсутствие осадков. Днем над Скандинавией через Ботнический залив пройдет новый циклон, его южный край распространится над Балтийским морем, способствуя развитию кучевых облаков. Местами пройдут кратковременные дожди, но количество осадков будет довольно скромным. К вечеру дожди станут более распространенными.

Будет дуть умеренный ветер западного направления. Ночью температура составит 7-11 градусов, на побережье до 14 градусов, днем 17-20 градусов, на побережье на пару градусов ниже.

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