Евросоюз нашел способ увеличить финансовую поддержку Украины

Европейский союз решил увеличить финансовую помощь Украине, зарабатывая для этого средства с помощью замороженных российских активов, пишет DW.
Так, около 200 млрд евро валютных резервов РФ, заблокированных в ЕС, хотят перевести в фонд, который будет вкладывать их в более рискованные активы для получения повышенного инвестиционного дохода, сообщило в четверг, 19 июня, издание Politico со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, ряд стран ЕС и Европейский центробанк (ЕЦБ) по-прежнему против конфискации российских резервов, полагая, что это нарушит международное право и подорвет доверие к евро. В то же время ЕС пытается найти дополнительные средства для поддержки Украины. Поэтому Еврокомиссия изучает вопрос перевода российских резервов, находящихся в депозитарии Euroclear, в новый фонд, чтобы вложить их в более доходные инструменты.
Страны «большой семерки» (G7) в прошлом году договорились перечислить Украине 50 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от вложения замороженных российских активов. Доля ЕС в размере 18 млрд евро будет полностью выплачена еще до конца текущего года, и это ставит вопрос о поиске дополнительные средства для обеспечения финансовых потребностей Киева в 2026 году, отмечает Politico.
Прежняя и новая схемы ЕС
Еще до договоренности в рамках G7 Евросоюз стал использовать доход по облигациям, в которые были вложены резервы Банка России, и средства, полученные в результате их погашения, для реинвестирования и выплаты полученной прибыли Киеву. Аналогичную схему применили страны G7, но для увеличения суммы использовали в качестве обеспечения будущие доходы от таких операций.
В то же время Euroclear обязан вкладывать активы, многие из которых в результате погашения теперь представляют просто денежные суммы, через Центральный банк Бельгии, который предлагает самую низкую безрисковую ставку доходности. Поэтому авторы новой идеи предлагают перевести средства в новый фонд - структуру специального назначения (SPV) под контролем ЕС - чтобы расширить спектр объектов инвестирования и больше зарабатывать. В какие именно инструменты могут быть вложены средства, источники Politico не уточнили.
Собеседники издания особо отметили, что у новой схемы будет важное преимущество - защита от риска, что Венгрия наложит вето на продление санкций Евросоюза против России и тогда валютные резервы РФ окажутся фактически разблокированы. Министры финансов 27 стран ЕС начнут обсуждение новой схемы на неформальном ужине в четверг, 26 июня, в Люксембурге.