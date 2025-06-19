Евросоюз нашел способ увеличить финансовую поддержку Украины

Так, около 200 млрд евро валютных резервов РФ, заблокированных в ЕС, хотят перевести в фонд, который будет вкладывать их в более рискованные активы для получения повышенного инвестиционного дохода, сообщило в четверг, 19 июня, издание Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ряд стран ЕС и Европейский центробанк (ЕЦБ) по-прежнему против конфискации российских резервов, полагая, что это нарушит международное право и подорвет доверие к евро. В то же время ЕС пытается найти дополнительные средства для поддержки Украины. Поэтому Еврокомиссия изучает вопрос перевода российских резервов, находящихся в депозитарии Euroclear, в новый фонд, чтобы вложить их в более доходные инструменты.

Страны «большой семерки» (G7) в прошлом году договорились перечислить Украине 50 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от вложения замороженных российских активов. Доля ЕС в размере 18 млрд евро будет полностью выплачена еще до конца текущего года, и это ставит вопрос о поиске дополнительные средства для обеспечения финансовых потребностей Киева в 2026 году, отмечает Politico.

Прежняя и новая схемы ЕС