В начале недели издание Politico сообщило, что страны восточного фланга НАТО готовятся к возможному вооруженному конфликту и в медицинской сфере. Из статьи создается впечатление, что в эстонских больницах уже имеется большое количество бронежилетов и касок.

«Это действительно происходит. С полной уверенностью могу утверждать, что система здравоохранения Эстонии находится в лучшей готовности, чем когда-либо прежде», - прокомментировал Рагнар Вайкнеметс, который сам делился с Politico комментариями по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что запасы предназначены не только на случай военных действий, но и для других кризисных ситуаций. В подобных условиях именно Департамент здоровья координирует действия в сфере медицины.

По словам Вайкнеметса, с 2023 года в повышение готовности системы здравоохранения было вложено около 50 миллионов евро. «В рамках подготовки к возможным военным ситуациям мы инвестировали, в частности, в спутниковую и радиосвязь. Также мы приобрели для скорой помощи каски и бронежилеты», - отметил он. По его словам, каски уже доставлены, а жилеты еще находятся в пути.

По словам Вайкнеметса, одним из крупнейших проектов стало создание запасов средств для оказания неотложной помощи при травмах - одним из наиболее известных примеров являются жгуты.

«Это вещи, которые имеются и в обычных больницах, но если речь идет о военном конфликте или происшествиях с массовыми жертвами, потребность в них измеряется уже тысячами единиц».