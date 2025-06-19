Заместитель генерального директора Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс заявил в утреннем эфире радиостанции Kuku, что система здравоохранения Эстонии находится в лучшей готовности, чем когда-либо прежде. У нас есть чем гордиться, однако почивать на лаврах не следует, подчеркнул он.
В начале недели издание Politico сообщило, что страны восточного фланга НАТО готовятся к возможному вооруженному конфликту и в медицинской сфере. Из статьи создается впечатление, что в эстонских больницах уже имеется большое количество бронежилетов и касок.
«Это действительно происходит. С полной уверенностью могу утверждать, что система здравоохранения Эстонии находится в лучшей готовности, чем когда-либо прежде», - прокомментировал Рагнар Вайкнеметс, который сам делился с Politico комментариями по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что запасы предназначены не только на случай военных действий, но и для других кризисных ситуаций. В подобных условиях именно Департамент здоровья координирует действия в сфере медицины.
По словам Вайкнеметса, с 2023 года в повышение готовности системы здравоохранения было вложено около 50 миллионов евро. «В рамках подготовки к возможным военным ситуациям мы инвестировали, в частности, в спутниковую и радиосвязь. Также мы приобрели для скорой помощи каски и бронежилеты», - отметил он. По его словам, каски уже доставлены, а жилеты еще находятся в пути.
По словам Вайкнеметса, одним из крупнейших проектов стало создание запасов средств для оказания неотложной помощи при травмах - одним из наиболее известных примеров являются жгуты.
«Это вещи, которые имеются и в обычных больницах, но если речь идет о военном конфликте или происшествиях с массовыми жертвами, потребность в них измеряется уже тысячами единиц».
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