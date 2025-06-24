Эстония в объективе будущего: что искали и нашли в Каннах киностартапы из Ида-Вирумаа

Потребности рынка

«Я представлял наш стартап Scenest, - рассказал Rus.Postimees Егор Киселев. - Мы разрабатываем инструменты для автоматизации и упрощения процессов препродакшена - части кинопроизводства, предшествующей съемкам. Как новичкам в этой сфере, нам нужна была среда для тестирования и развития наших программных решений, по сути, «песочница», где пользователи эффективнее справлялись бы с повседневными задачами и становились нашими клиентами. Таким проектом для нас стал Scenehunter. Собрать фокус-группу для него и было целью поездки. Также нам надо было сравнить направление, в котором мы движемся, с потребностями рынка, - Канны лучшее место для этого».

SceneHunter - это платформа для кинематографистов, она позволяет планировать съемки до выезда на локацию. Например, с ее помощью можно моделировать кадры, оценивать освещение, сравнивать места со сторибордами, никуда не выезжая.

Егор Киселев рассказал, что, помимо трех стартапов, от Эстонии на мероприятии было около ста человек. «Если посмотреть на это число в процентном отношении к населению, думаю, Эстония в лидерах, - рассуждает Егор Киселев. - К слову, индустриальный блок конференции Cannes Next организует наш соотечественник Стен-Кристьян Салувеэр».

Стен-Кристьян Салувеэр, руководитель Cannes Next и модератор дискуссии уверен, что адаптация к новым реалиям в мире кинематографа требует системных изменений - от инфраструктуры до образования. Именно поэтому ключевые игроки индустрии сегодня ищут не просто технологические новинки, а целостные экосистемы.

Ключевые игроки индустрии сегодня ищут не просто технологические новинки, а целостные экосистемы. Фото: Marchedufilm