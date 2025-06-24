Эстония в объективе будущего: что искали и нашли в Каннах киностартапы из Ида-Вирумаа

Эстонские стартапы в кино ищут свое место в мировом кинематографе. Недавно представители кино- и мультимедиа акселератора IDA Hub побывали в Каннах.
В рамках 78-й Каннского кинофестиваля состоялась конференция Marché du Film, в которой приняла участие команда эстонского кино- и мультимедиа акселератора IDA Hub, которую реализует стартап-инкубатор Tehnopol.
Всего в мероприятии участвовало более 13 000 человек, из которых более 500 экспертов и спикеров, выступивших на 120 конференц-сессиях. Они обсуждали темы современного технологичного кинематографа: от искусственного интеллекта до сторителлинга, устойчивого развития и глобальной дистрибуции.
«Мы приехали туда не для того, чтобы питчить (питчинг - устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект. - прим. ред.). Мы приехали, чтобы почувствовать, в чeм состоит настоящая потребность киноиндустрии - и найти свое место на этой карте потребностей», - сказала руководитель программы Акселерации кино и мультимедиа «Технополя» Ольга Курдовская.
Выяснилось, что все, что обсуждалось в Каннах, уже воплощается в Ида-Вирумаа. В 2026 году здесь откроется центр киноинноваций IDA Hub - первый в своем роде комплекс в странах Балтии, объединяющий киностудии, постпродакшн, акселератор и инкубатор. Хотя здание ещё строится, программа поддержки технологических стартапов уже работает на полную мощность.
Параллельно Ида-Вируский центр предпринимательства реализует программу для людей, желающих найти применение своим навыкам в киноиндустрии - будь то производство, услуги или организационные роли.
«Мы не просто следим за трендами - мы создаем инфраструктуру, которая отвечает на реальные потребности глобального рынка. Как показал Каннский фестиваль, малые страны предлагают индустрии не только экономичность, но и новое мышление. Наш регион достаточно мал, чтобы быть гибким, и достаточно смел, чтобы быть первым. Наши команды уже сегодня разрабатывают решения, которые будут востребованы завтра - от AI-инструментов для быстрого подбора съёмочных локаций до модульных студий, которые можно быстро собрать и которые обеспечивают отличную звукоизоляцию», - подчеркивает Ольга Курдовская.
Потребности рынка
«Я представлял наш стартап Scenest, - рассказал Rus.Postimees Егор Киселев. - Мы разрабатываем инструменты для автоматизации и упрощения процессов препродакшена - части кинопроизводства, предшествующей съемкам. Как новичкам в этой сфере, нам нужна была среда для тестирования и развития наших программных решений, по сути, «песочница», где пользователи эффективнее справлялись бы с повседневными задачами и становились нашими клиентами. Таким проектом для нас стал Scenehunter. Собрать фокус-группу для него и было целью поездки. Также нам надо было сравнить направление, в котором мы движемся, с потребностями рынка, - Канны лучшее место для этого».
SceneHunter - это платформа для кинематографистов, она позволяет планировать съемки до выезда на локацию. Например, с ее помощью можно моделировать кадры, оценивать освещение, сравнивать места со сторибордами, никуда не выезжая.
Егор Киселев рассказал, что, помимо трех стартапов, от Эстонии на мероприятии было около ста человек. «Если посмотреть на это число в процентном отношении к населению, думаю, Эстония в лидерах, - рассуждает Егор Киселев. - К слову, индустриальный блок конференции Cannes Next организует наш соотечественник Стен-Кристьян Салувеэр».
Стен-Кристьян Салувеэр, руководитель Cannes Next и модератор дискуссии уверен, что адаптация к новым реалиям в мире кинематографа требует системных изменений - от инфраструктуры до образования. Именно поэтому ключевые игроки индустрии сегодня ищут не просто технологические новинки, а целостные экосистемы.
«Проект Scenehunter мы делаем как площадку для тех, кто хочет перенести свои съемки за границу, либо привлечь крупный продакшн к себе в страну - с какой стороны посмотреть. И вот эта вторая сторона была совсем неочевидной до поездки. На рынке мы активно общались с представителями национальных институтов кино - их там было почти двести. Их главная цель - привлекать международные киностудии, используя для этого льготные программы, такие как система рибейтов (по сути, это кешбэк на затраты в кинопроизводстве). Для них наш проект - это как мост для выстраивания связей со студиями, так что я уезжал с чемоданом визиток и сувениров от всех этих стран», - поделился Егор Киселев.
По его словам, полученные инсайды (конфиденциальную, непубличную информацию о компании, которая может повлиять на ее стоимость или решения, принимаемые инвесторами) так раззадорили эстонскую делегацию, что к Marché du Film 2026 они хотят представить там готовый продукт.
«Меня приятно удивило, что люди очень открыты к общению, независимо от их статуса, думаю, это лучшее место для нетворкинга в индустрии, - делится впечатлениями Егор Киселев. - И, что важно лично для меня как для разработчика искусственного интеллекта, сейчас время для ИИ в киноиндустрии. Знаю, сейчас все что-то говорят об искусственном интеллекте, но надо понимать контекст: это очень консервативная сфера, и все же инертность, с которой инновации просачиваются в кино, дает шанс таким стартапам, как наш, занять свою нишу».
«Каннский опыт показал: сегодня мир ищет новые платформы со-творчества, где технологии не заменяют человека, а усиливают его. Акселератор фильмов и мультимедиа IDA Hub формирует культуру, в которой идеи можно тестировать быстро, осмысленно и с глобальным прицелом. Это Ида-Вирумаа, но это и Европа будущего», – подчеркнула руководитель стартап-инкубатора Tehnopol Анне-Лийза Эльбрехт.