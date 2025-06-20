Эстонский певец Сергей Маасин продолжает хранить молчание после того, как он принял участие в шоу Андрея Малахова на российском телевидении. Вместо него говорят Центр русской культуры, где Маасин планировал петь, мэрия Таллинна, КаПо и друг певца Олег Беседин.
Rus.Postimees ранее сообщал о выступлении эстонского певца Сергея Маасина в эфире шоу российского телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души». Программа вышла в эфир на телеканале «Россия 1», который уже год как находится под санкциями ЕС за пропаганду войны.