Ракета Starship вновь взорвалась во время испытаний

Ракета Starship американской космической компании SpaceX Илона Маска вновь взорвалась - это уже четвертое неудачное испытание подряд.
Ракета Starship американской космической компании SpaceX Илона Маска вновь взорвалась во время испытаний на космодроме Starbase в Техасе. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в соцсети X представители корпорации SpaceX.
«В среду, 18 июня, около 23.00 по центральному поясному времени, Starship, готовящаяся к десятому летному испытанию, столкнулась с серьезной аномалией, находясь на испытательном (стартовом - прим. ред.) столе на Starbase», - отметили там.
В компании уточнили, что вокруг ракеты сохранялась безопасная зона, персонал не пострадал. «Опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Мы просим людей не пытаться приближаться к территории (космодрома - прим. ред.), пока продолжаются операции по обеспечению безопасности», - добавили в корпорации.
On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted…— SpaceX (@SpaceX) June 19, 2025
Как отметило издание The Verge, взрыв произошел спустя примерно 30 минут после загрузки топлива во время испытаний двигателей (Static fire test - прим. ред.) в наземном режиме.
Неудачи во время предыдущих испытаний
Речь идет уже о четвертом неудачном испытании подряд. В середине января первая многоразовая ступень ракеты вывела корабль на орбиту и вернулась на Землю, а верхняя отделилась в небе, на ней включились все шесть двигателей Raptor. Затем связь с кораблем была потеряна, он разрушился, часть обломков упала на острова Теркс и Кайкос в Карибском море. После этого американское управление FAA ввело временный запрет на полеты.
Взрыв над Карибским морем 7 марта был виден из некоторых районов Флориды, уточняла телекомпания CNN. По данным компании-разработчика, у ракеты отключились несколько двигателей, после чего она взорвалась.
В ночь на 28 мая через полчаса после запуска контроль над второй ступенью ракеты Starship был утерян. Она неконтролируемо вошла в атмосферу и, вероятно, разрушилась над Индийским океаном.
Ракета Starship - крупнейшая и самая мощная в истории
Ракета Starship - крупнейшая и самая мощная в истории освоения космоса. Общая расчетная грузоподъемность системы, состоящей из 70-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship с дополнительными двигателями, составляет 150 тонн.
В Национальном аэрокосмическом агентстве США NASA рассчитывают с помощью этого проекта возобновить пилотируемые полеты на Луну и околоземную орбиту. Илон Маск надеется отправить на этом корабле людей на Марс. Он утверждал, что первый полет на эту планету планирует осуществить уже в 2026 году.