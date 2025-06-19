Ракета Starship вновь взорвалась во время испытаний

Ракета Starship американской космической компании SpaceX Илона Маска вновь взорвалась во время испытаний на космодроме Starbase в Техасе. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в соцсети X представители корпорации SpaceX.

«В среду, 18 июня, около 23.00 по центральному поясному времени, Starship, готовящаяся к десятому летному испытанию, столкнулась с серьезной аномалией, находясь на испытательном (стартовом - прим. ред.) столе на Starbase», - отметили там.

В компании уточнили, что вокруг ракеты сохранялась безопасная зона, персонал не пострадал. «Опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Мы просим людей не пытаться приближаться к территории (космодрома - прим. ред.), пока продолжаются операции по обеспечению безопасности», - добавили в корпорации.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted… — SpaceX (@SpaceX) June 19, 2025

Как отметило издание The Verge, взрыв произошел спустя примерно 30 минут после загрузки топлива во время испытаний двигателей (Static fire test - прим. ред.) в наземном режиме.

Неудачи во время предыдущих испытаний