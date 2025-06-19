Президент РФ Владимир Путин продолжает утверждать, что Россия бьет в Украине по военным заводам, а не по жилой застройке.
«Удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса: по заводам, которые производят военную технику», - так прокомментировал Путин попадание российской ракеты в девятиэтажный дом в Соломенском районе Киева 17 июня.
Его высказывание на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира процитировали в четверг, 19 июня, российские госСМИ, в частности агентство ТАСС.
Российский президент ответил на вопрос главного редактора службы новостей по Европе и Африке Associated Press Джеймса Джордана. Тот отметил, что западные журналисты видели момент попадания ракеты в дом. «Если бы ваши журналисты видели, как якобы "были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы", они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых», - заявил Путин.
Зеленский: обстрел - напоминание, что РФ отвергает прекращение огня
Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале 19 июня, что после возвращения с саммита G7 в канадском Кананаскисе он посетил «место попадания российской фугасной ракеты в киевскую многоэтажку» и почтил память погибших.
«Этот обстрел - напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее», - написал он.
«Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны», - добавил Зеленский. Украинский лидер ранее досрочно завершил участие в саммите.
Глава КГВА: в результате попадания ракеты в многоэтажку погибли 23 человека
До этого Дональд Трамп также экстренно прервал участие во встрече в Канаде и вернулся в США после первого же дня заседаний вечером 16 июня. Белый дом объяснил его отъезд ситуацией на Ближнем Востоке. На 17 июня у Трампа в числе прочего была запланирована встреча с Зеленским.
В ночь на 17 июня РФ атаковала десятки зданий и других объектов в разных районах Киева, в том числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры. Одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Соломенском районе, в результате чего обрушился весь подъезд.
По данным главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, в результате попадания ракеты в многоэтажку погибли 23 человека. Всего в тот день жертвами российской атаки стали 28 человек, 142 были ранены, в том числе - шесть детей. В Киеве 18 июня было объявлено днем траура.