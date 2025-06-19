«Удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса: по заводам, которые производят военную технику», - так прокомментировал Путин попадание российской ракеты в девятиэтажный дом в Соломенском районе Киева 17 июня.

Его высказывание на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира процитировали в четверг, 19 июня, российские госСМИ, в частности агентство ТАСС.

Российский президент ответил на вопрос главного редактора службы новостей по Европе и Африке Associated Press Джеймса Джордана. Тот отметил, что западные журналисты видели момент попадания ракеты в дом. «Если бы ваши журналисты видели, как якобы "были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы", они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых», - заявил Путин.

Зеленский: обстрел - напоминание, что РФ отвергает прекращение огня

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале 19 июня, что после возвращения с саммита G7 в канадском Кананаскисе он посетил «место попадания российской фугасной ракеты в киевскую многоэтажку» и почтил память погибших.

«Этот обстрел - напоминание миру, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают: Украина ежедневно должна становиться сильнее», - написал он.