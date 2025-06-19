Знаменитый баскетбольный клуб продают за рекордную для спортивной индустрии США сумму

С 1979 года владельцем легендарного клуба Los Angeles Lakers является семья Бассов, но теперь она намерена продать этот знаковый клуб НБА консорциуму TWG Global во главе с Марком Уолтером за 10 миллиардов долларов (примерно 8,7 миллиарда евро). Да, именно 10 миллиардов! С 1980 года Lakers одиннадцать раз становились чемпионами НБА, а сейчас за команду выступают суперзвезды Леброн Джеймс и Лука Дончич.

По данным портала ESPN, который сообщил о сделке, речь идет о рекордной сумме в истории американского профессионального спорта. До этого самой крупной суммой считалась продажа другого клуба НБА — Boston Celtics, который в марте этого года был куплен за 6,1 миллиарда долларов.

При этом семья Бассов сохранит миноритарную долю в клубе еще на определенный период — более 15 процентов. По сведениям источников ESPN, Джини Басс продолжит руководить клубом еще несколько лет, и Марк Уолтер полностью поддержал этот план.

С 2021 года Уолтер владел 26 процентами акций «Лейкерс». Марк Уолтер и компания TWG Global являются совладельцами множества спортивных организаций. Им также принадлежат доли в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», женском клубе НБА «Лос-Анджелес Спаркс», лондонском футбольном клубе «Челси» из Премьер-лиги, команде женской профессиональной хоккейной лиги и в нескольких автоспортивных командах через TWG Motorsports.