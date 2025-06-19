Кто громил кладбище? Полиция отвезла оказавшуюся в центре событий реформистку трезветь

Кярнер подтвердила газете «Сакала» утром в четверг, что ночью защищала свой автомобиль, припаркованный на стоянке кладбища. По ее словам, группа местных жителей завладела ключами от ее машины и пыталась угнать ее, а она, защищая свое имущество, перетаскивала камни из стены к автомобилю, чтобы преградить ему путь.