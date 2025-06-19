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Кто громил кладбище? Полиция отвезла оказавшуюся в центре событий реформистку трезветь

В центре скандала оказалась политик из Партии реформ.

В четверг в 6:30 утра руководитель муниципального управления Вильянди получил сообщение, что в Мустла кто-то разрушает кладбищенскую стену и громит могилы. На месте происшествия прибывший полицейский патруль обнаружил члена совета Вильяндиской волости от Партии реформ Кайри Кярнер, которую и отвез домой трезветь.

Кярнер подтвердила газете «Сакала» утром в четверг, что ночью защищала свой автомобиль, припаркованный на стоянке кладбища. По ее словам, группа местных жителей завладела ключами от ее машины и пыталась угнать ее, а она, защищая свое имущество, перетаскивала камни из стены к автомобилю, чтобы преградить ему путь.

Однако затем Кярнер сказала, что вообще не трогала камни: якобы разгром на кладбище устроила группа неизвестных. «Меня схватили и отобрали ключи», - рассказала она. 

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