Андрус Тамм, ведущий митинга, объявленного в знак протеста против недальновидной и некомпетентной политики правительства, высказал мнение, что нынешнее правительство завело страну в тупик и не способно вывести страну на правильный путь. «В Тартуской тюрьме должны оказаться не шведские заключенные, а правительство», - сказал он.