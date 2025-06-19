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ФОТО И ВИДЕО Участники митинга Центристской партии протестовали против повышения налогов и поддержки Украины (3)

Перевод: Ева Ойжинская
Текст на плакате: «Ära Puutu Kirikut, raibed» (эст. «Не трогайте церковь, мрази»).

Вчера Центристская партия провела акцию перед зданием Рийгикогу, на которую пришли около ста человек. Участники требовали остановить налоговую политику правительства Партии реформ. Кроме этого они собирали деньги в поддержку Айво Петерсона, которого обвиняют в государственной измене.

Андрус Тамм, ведущий митинга, объявленного в знак протеста против недальновидной и некомпетентной политики правительства, высказал мнение, что нынешнее правительство завело страну в тупик и не способно вывести страну на правильный путь. «В Тартуской тюрьме должны оказаться не шведские заключенные, а правительство», - сказал он.

По словам участвовавшего в митинге 70-летнего Евгения, на него повлияло последнее повышение налогов: налога с оборота и налога на автомобили. «Надо платить, по-другому не получится. Придется экономить на еде», - сказал он.

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