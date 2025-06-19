Секретное оружие садоводов: чудо-средство, благодаря которому кашпо можно поливать реже

Летом, когда температура поднимается, эта проблема становится особенно актуальной. К счастью, эксперты в области садоводства предлагают простое решение, позволяющее дольше удерживать влагу в кашпо, – использовать влагосберегающие гранулы.

Рекомендует Королевское садоводческое общество Великобритании (Royal Horticultural Society, RHS)

Влагосберегающие кристаллы или гранулы можно добавить в почву для кашпо или в грунтовую смесь, чтобы повысить ее способность удерживать воду. Они помогают сократить частоту полива в жаркие и засушливые периоды, а также снизить расход воды .

Гранулы могут удерживать воду в несколько раз больше собственного веса и постепенно отдавать ее обратно, когда почва начинает подсыхать.

В продаже есть как натуральные, так и синтетические гранулы, но специалисты советуют выбирать продукты натурального происхождения.

Важное напоминание: добавление гранул не отменяет регулярного ухода за растениями. В жаркие дни уровень влажности в кашпо стоит проверять ежедневно.

Гранулы можно найти в садовых магазинах, а стоимость одной упаковки (30 г) не превышает двух евро. Тридцать граммов гранул могут удержать около пяти литров воды.

Как правильно поливать ампельные растения?

Поливать стоит ранним утром, пока солнце еще невысоко. Направьте струю воды прямо на почву и аккуратно поливайте, пока вода не начнет вытекать из нижней части горшка или кашпо.

Вечером проверьте, не пересохла ли почва - если сухая, полейте еще раз.

Не забывайте про удобрения