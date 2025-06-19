AirBaltic начал выполнять прямые рейсы из Таллинна в Рейкьявик

Как отметил член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, это важный шаг в развитии авиасообщения Эстонии: «Мы рады видеть, что airBaltic продолжает активное сотрудничество с Таллиннским аэропортом и предлагает рынку новые и привлекательные направления. Для многих жителей Эстонии Исландия - это долгожданное направление с уникальной природой, развитой туристической инфраструктурой и особой атмосферой. Теперь, когда туда впервые можно удобно долететь прямо из домашнего аэропорта, это отличная возможность открыть для себя нечто исключительное именно этим летом».

По словам вице-президента по маршрутной сети airBaltic Мантиса Врубляускаса, Таллинн является одной из стратегически важных баз авиакомпании.

«Наша цель - предлагать эстонскому рынку разнообразные и надежные варианты перелетов. Новый маршрут в Рейкьявик подходит как для туристических, так и для деловых поездок, а также способствует популяризации Исландии как направления среди эстонских путешественников. В то же время он открывает возможность жителям Исландии познакомиться с Эстонией, способствуя росту взаимного туризма», - добавил Врубляускас.

Обслуживать маршрут будут современные и комфортабельные самолеты типа Airbus A220-300. AirBaltic - первая европейская авиакомпания, которая предлагает своим пассажирам бесплатный высокоскоростной интернет от SpaceX Starlink на борту.

В летнем сезоне 2025 года (с конца марта по конец октября) airBaltic выполняет рейсы из Таллинна по 22 направлениям: Амстердам, Барселона, Берлин, Биллунд, Брюссель, Бургас, Копенгаген, Ираклион, Лондон, Малага, Мальта, Мюнхен, Ницца, Осло, Пальма-де-Майорка, Париж, Рейкьявик, Родос, Рига, Сплит, Тирана и Вильнюс.

Кроме того, уже известно, что начиная с ноября 2025 года airBaltic откроет прямые рейсы из Таллинна на остров Мадейра. Полеты будут выполняться раз в неделю - по воскресеньям. Этот маршрут даст жителям Эстонии возможность отправиться на солнечный атлантический остров в зимний сезон, когда на родине царит тьма и холод.