Фото Подаренные жителями Эстонии автобусы прибыли в Украину

Делегация представителей Тартуской мэрии, компаний Go Bus и Tartu Linnatransport доставила во Львов три автобуса, приобретенных на пожертвования жителей Тарту, чтобы помочь обеспечить безопасность населения воюющей страны.
Один необходимый жителям Львова микроавтобус был куплен на собранные тартусцами средства. Второй – семиместный автомобиль 2013 года – предоставила мэрия Тарту, а третий, большой автобус на 45 мест 2007 года выпуска, подарила фирма AS Go Bus.
Транспорт прибыл во Львов в понедельник, где делегацию во главе с мэром Тарту Урмасом Клаасом встретил местный градоначальник Андрей Садовый.
Помимо автобусов, город-партнер Тарту передал Львову десятки коробок с медицинским оборудованием, которое привезли для реабилитационного центра Unbroken.
«Сотрудничество между Тарту и Львовом очень важно для дальнейшего развития гражданской обороны, – отметил Урмас Клаас. – Мы почерпнули из украинского опыта множество ценных идей о том, как повысить безопасность и уверенность жителей Тарту».
«Нам нужно прийти к тому, чтобы каждый человек знал свою роль в критической ситуации и имел необходимые знания для ее выполнения, отметил Клаас. – Необходимо продолжать обучение по вопросам гражданской обороны».
«Сейчас подобные тренинги мы проводим для квартирных товариществ, и будем продолжать это делать. В планах – организовать обучение для учителей и сотрудников других учреждений», - добавил мэр Тарту.
По его словам, важно также продолжать создавать и оборудовать общественные укрытия.
В бюджете Тарту на этот год предусмотрено 400 000 евро на обустройство убежищ в образовательных учреждениях, и такую работу, а также планирование средств нужно продолжать в последующие годы, подчеркнул мэр.
Кроме того, системы управления светофорами на крупных перекрестках города также необходимо перевести на автономный режим, отметил Урмас Клаас.
В ходе визита во Львов члены тартуской делегации почтили память павших защитников Украины, посетили реабилитационный центр Unbroken, а также встретились с местными руководителями кризисных служб и врачами, чтобы перенять их опыт.
Львовская мэрия проявила большой интерес к опыту Тарту по организации мероприятий в качестве культурной столицы Европы.
Официальное сотрудничество между Тарту и Львовом началось в 2024 году, однако тартусцы поддерживают Украину уже давно.
Ранее из Тарту во Львов направлялись, в числе прочего, внешние аккумуляторы, художественные материалы и пианино для музыкальной школы.
В 2022 году во Львов были отправлены три автобуса для пригородных маршрутов, которые используются для перевозки украинских детей.