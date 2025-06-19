Фото Подаренные жителями Эстонии автобусы прибыли в Украину

Один необходимый жителям Львова микроавтобус был куплен на собранные тартусцами средства. Второй – семиместный автомобиль 2013 года – предоставила мэрия Тарту, а третий, большой автобус на 45 мест 2007 года выпуска, подарила фирма AS Go Bus.

Транспорт прибыл во Львов в понедельник, где делегацию во главе с мэром Тарту Урмасом Клаасом встретил местный градоначальник Андрей Садовый.

Помимо автобусов, город-партнер Тарту передал Львову десятки коробок с медицинским оборудованием, которое привезли для реабилитационного центра Unbroken.

«Сотрудничество между Тарту и Львовом очень важно для дальнейшего развития гражданской обороны, – отметил Урмас Клаас. – Мы почерпнули из украинского опыта множество ценных идей о том, как повысить безопасность и уверенность жителей Тарту».

«Нам нужно прийти к тому, чтобы каждый человек знал свою роль в критической ситуации и имел необходимые знания для ее выполнения, отметил Клаас. – Необходимо продолжать обучение по вопросам гражданской обороны».

«Сейчас подобные тренинги мы проводим для квартирных товариществ, и будем продолжать это делать. В планах – организовать обучение для учителей и сотрудников других учреждений», - добавил мэр Тарту.

По его словам, важно также продолжать создавать и оборудовать общественные укрытия.

В бюджете Тарту на этот год предусмотрено 400 000 евро на обустройство убежищ в образовательных учреждениях, и такую работу, а также планирование средств нужно продолжать в последующие годы, подчеркнул мэр.

Кроме того, системы управления светофорами на крупных перекрестках города также необходимо перевести на автономный режим, отметил Урмас Клаас.

В ходе визита во Львов члены тартуской делегации почтили память павших защитников Украины, посетили реабилитационный центр Unbroken, а также встретились с местными руководителями кризисных служб и врачами, чтобы перенять их опыт.

Львовская мэрия проявила большой интерес к опыту Тарту по организации мероприятий в качестве культурной столицы Европы.

Официальное сотрудничество между Тарту и Львовом началось в 2024 году, однако тартусцы поддерживают Украину уже давно.

Ранее из Тарту во Львов направлялись, в числе прочего, внешние аккумуляторы, художественные материалы и пианино для музыкальной школы.