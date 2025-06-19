Заместитель командующего Силами обороны Рауно Сирк увольняется в запас

Генерал-майор Рауно Сирк занимал должность заместителя командующего с 1 августа 2024 года. Ранее он служил военным представителем Эстонии в Главном штабе объединенных вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE), командующим Военно-воздушными силами и директором Центра государственных оборонных инвестиций. Также он возглавлял авиабазу, был начальником штаба ВВС и заместителем военного представителя Эстонии в SHAPE. В 2014 году Сирк был признан офицером года.