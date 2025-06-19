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Заместитель командующего Силами обороны Рауно Сирк увольняется в запас

Обновлено 19 июня 2025, 16:55
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Заместитель командующего Силами обороны Эстонии, генерал-майор Рауно Сирк 30 июня увольняется в запас по личным причинам после 32 лет службы в Силах обороны, пишет Rus.ERR.

Новый заместитель командующего Силами обороны будет назначен в ближайшее время, передает пресс-служба Генштаба Сил обороны.

Генерал-майор Рауно Сирк занимал должность заместителя командующего с 1 августа 2024 года. Ранее он служил военным представителем Эстонии в Главном штабе объединенных вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE), командующим Военно-воздушными силами и директором Центра государственных оборонных инвестиций. Также он возглавлял авиабазу, был начальником штаба ВВС и заместителем военного представителя Эстонии в SHAPE. В 2014 году Сирк был признан офицером года.

Свою службу в Силах обороны Сирк начал в 1993 году, поступив в Военную школу Академии государственной обороны.

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