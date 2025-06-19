ЭКСПЕРТ Супербаза данных: государство устроит массовую слежку за гражданами?

Список сведений, которые будут храниться в базе данных, на этом не заканчивается. К обрабатываемым данным относятся также сведения о собственности и хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, и этот перечень только продолжает расти.

Согласно законопроекту, RAB сможет анализировать эти данные, в том числе автоматически, с помощью искусственного интеллекта, чтобы выявлять подозрительные действия. То есть, государственное учреждение будет намеренно искать признаки подозрительного поведения, тем самым вмешиваясь в частную жизнь совершенно невиновных граждан.

В чем проблема?

Начнем с риска совершения ошибки в анализе. В пояснительной записке отмечается, что вероятность ложных выводов из-за неточных данных оценивается как средняя. То есть, существует значительный риск того, что кого-то могут начать подозревать в совершении преступления из-за какой-либо ошибки.

Как предполагается снизить этот риск? В пояснительной записке говорится: «разрабатываются соответствующие процедуры, в том числе показатели качества». Из этого следует, что сейчас еще даже не существуют процессы и критерии качества, чтобы снизить риск ошибок, а государство уже разрешает анализ.

Далее стоит поговорить о риске утечки данных. В пояснительной записке также оценивается, что этот риск средний. Утечка означает, что данные попадут в руки третьих лиц, которые не имеют права видеть их. В тексте идет речь о том, что для снижения этого риска будет соблюдаться эстонский стандарт информационной безопасности.