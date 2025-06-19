ЭКСПЕРТ Супербаза данных: государство устроит массовую слежку за гражданами?

Невозможно сосчитать, сколько раз в этом году государство маркировало практически всех граждан как потенциальных преступников и в связи с этим планировало внедрение самых разных новых технологий наблюдения, пишет на страницах Postimees присяжный адвокат из бюро TRINITI, приглашенный лектор по вопросам приватности и защиты данных Тартуского университета Маарья Пильд-Фрейберг.
Сегодня в Рийгикогу прошел третье чтение законопроект, согласно которому государственное учреждение под названием Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) получит чрезвычайно широкие полномочия и сможет, в том числе с помощью искусственного интеллекта, копаться в наших данных.
Конечно, мы должны противодействовать отмыванию денег и терроризму, но действительно ли для этого необходимо априори подозревать всех в таких грязных делах?
Создается супербаза данных
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег получит в свое распоряжение супербазу данных, в которой будет содержаться огромное количество сведений.
Прежде всего, о частных лицах: дата рождения и смерти, место рождения, национальность, место жительства, информация об опеке, попечительстве и ограничении дееспособности, данные о родственных и семейных связях, о зарегистрированных партнерах, документы, удостоверяющие личность, сведения об образовании и трудовой деятельности, данные о подозрениях и обвинениях, сведения о судимости, информация о счетах.
Особый интерес вызывает последний пункт, а именно «данные о счетах», что, по пояснительной записке, означает информацию о переводах на банковских счетах и в криптовалютных кошельках.
Ранее у государства не было ни одной базы данных, в которой бы в таком объединенном виде хранились банковские данные вместе с другими личными сведениями. Также немаловажно, что «данные о судимости» означают не только действующие судимости, но и уже архивированные сведения.
Разумеется, государственное учреждение получит право обрабатывать в своей базе данных и сведения о юридических лицах, такие как наименование, регистрационный код и данные о регистрации, основная сфера деятельности, контактные данные, информация о фактическом месте ведения деятельности, сведения о счетах, сведения о членах высшего руководства, а также о подозрениях, обвинениях и судимостях.
Список сведений, которые будут храниться в базе данных, на этом не заканчивается. К обрабатываемым данным относятся также сведения о собственности и хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, и этот перечень только продолжает расти.
Согласно законопроекту, RAB сможет анализировать эти данные, в том числе автоматически, с помощью искусственного интеллекта, чтобы выявлять подозрительные действия. То есть, государственное учреждение будет намеренно искать признаки подозрительного поведения, тем самым вмешиваясь в частную жизнь совершенно невиновных граждан.
В чем проблема?
Начнем с риска совершения ошибки в анализе. В пояснительной записке отмечается, что вероятность ложных выводов из-за неточных данных оценивается как средняя. То есть, существует значительный риск того, что кого-то могут начать подозревать в совершении преступления из-за какой-либо ошибки.
Как предполагается снизить этот риск? В пояснительной записке говорится: «разрабатываются соответствующие процедуры, в том числе показатели качества». Из этого следует, что сейчас еще даже не существуют процессы и критерии качества, чтобы снизить риск ошибок, а государство уже разрешает анализ.
Далее стоит поговорить о риске утечки данных. В пояснительной записке также оценивается, что этот риск средний. Утечка означает, что данные попадут в руки третьих лиц, которые не имеют права видеть их. В тексте идет речь о том, что для снижения этого риска будет соблюдаться эстонский стандарт информационной безопасности.
Соблюдение минимального стандарта, конечно, хорошо, но с учетом того, что мы имеем дело с базой данных, которой у государства раньше не было, и с огромным объемом информации, хотелось бы более продуманных требований к безопасности.
Мы знаем из практики, что ранее злоумышленники уже похищали из государственных баз данных сотни тысяч фотокопий документов, и это заставило людей переживать по поводу кражи личных данных. Успешная атака на эту конкретную базу данных имела бы еще более тяжелые последствия.
Проблемой является и секретность операций с данными в этой базе. В законопроекте есть весьма широкие ограничения на право граждан получать информацию о целях, правовых основаниях и объеме обработки их данных. То есть, обработка информации о совершенно невиновных гражданах будет происходить без какой-либо прозрачности.
Вопросы вызывает и отсутствие анализа нарушения основных прав. В пояснительной записке нет внятного объяснения, почему RAB следует предоставлять такие полномочия.
Недостаточно просто сослаться на то, что жизнь RAB упростится и работы станет меньше, когда на кону стоят основные права граждан. Право предотвращать отмывание доходов не может быть важнее права на приватность или защиты персональных данных, особенно если мы сталкиваемся с так называемым средним риском ошибочных обвинений.
Наконец, нельзя не упомянуть о том, что к обсуждению не были привлечены заинтересованные стороны, а содержательной дискуссии не состоялось. В пояснительной записке указано, что законопроект был представлен для оценки только в крепостной и регистровый отдел Тартуского уездного суда, Союз банков Эстонии и Национальный архив. И это все!
Несмотря на то, что законопроект фактически затрагивает каждого жителя Эстонии, в особенности предпринимателей, мнение большего числа людей не спросили. Учитывая постоянный поток новых законов, вовлечение общественности в обсуждение подобных инициатив крайне важно, чтобы изменения не стали неожиданностью.
Сейчас же складывается неизбежное впечатление, что реального широкого обсуждения не хотели проводить.
Это не единственные опасения, которые были отмечены в связи с принятым сегодня законом. Принимая во внимание все вышесказанное, можно сказать, что законопроект не соответствует нашей Конституции. Довольно-таки загадочно, каким образом он прошел все три чтения в Рийгикогу.