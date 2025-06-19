Умер один из величайших пианистов современности

На 94-м году жизни скончался Альфред Брендель - один из самых выдающихся пианистов современности, которого считали исключительным интерпретатором произведений Бетховена.
«По словам его представителей, Брендель скончался во вторник в Лондоне, в окружении самых близких ему людей. Родные – спутница жизни Мария Маньо, Ирен Брендель, дети Дорис, Адриан, София и Катарина, а также четверо внуков – заявили, что будут хранить о нем светлую память с глубокой благодарностью и любовью», - сообщает BBC News.
Альфред Брендель, в течение многих лет высоко ценимый критиками и слушателями, был не только пианистом, но и эссеистом, поэтом и остроумным мыслителем, творческий вклад которого выходил далеко за пределы фортепианной музыки.
Его чувство юмора было неизменным и проявлялось в каждом его творческом проявлении.
Музыкальная карьера Бренделя началась необычным образом. Он родился 5 июля 1931 года в Визенберге, в тогдашней Моравии (ныне Чехия).
Детство провел в Австрии, переезжая с родителями из одного места в другое по охваченной войной стране, что сформировало у него особое восприятие абсурда.
В его семье не было музыкантов, и никто не проявлял выдающихся способностей, в том числе сам Брендель не выделялся в детстве какими-то особыми талантами.
К музыкальной карьере его привело внутреннее любопытство. Учиться игре на фортепиано он начал в бывшей Югославии, а затем продолжил в консерватории Граца в Австрии.
Впоследствии важнейшим учителем стал для него Эдвин Фишер в Люцерне – под его руководством у Бренделя сформировалось представление о страстной и при этом сдержанной исполнительской манере.
Примечательно, что формальное музыкальное образование Брендель завершил уже в шестнадцать лет – далее он совершенствовал мастерство преимущественно самостоятельно.
«Учитель может оказывать чрезмерное влияние, – говорил он. – Самообразование научило меня не доверять тому, чего я не понял до конца».
Публично Альфред Брендель дебютировал как пианист в семнадцать лет в Граце. Сначала он специализировался на произведениях Ференца Листа, но вскоре расширил репертуар за счет произведений классиков Центральной Европы.
Современной музыки он избегал, предпочитая целиком погружаться в творчество любимых композиторов, прежде всего Бетховена.
Брендель записал фортепианные концерты Бетховена четыре раза, последний – в 1999 году с Венским филармоническим оркестром под руководством сэра Саймона Рэттла, с которым его связывали годы плодотворного сотрудничества.
В 1989 году его удостоили звания командора рыцарского ордена Британской империи, которое, правда, осталось лишь почетной наградой из-за австрийского гражданства Бренделя.
На международную сцену Брендель вышел сравнительно поздно – настоящее признание пришло к нему лишь к сорока пяти годам.
Его исполнение отличались эмоциональной глубиной и тонкой чувствительностью к замыслу композитора. В интерпретациях Бренделя удивительным образом сочетались четкая структура и внутренний пыл.
В зрелом возрасте Альфред Брендель столкнулся с болями в спине, из-за чего перестал исполнять наиболее физически сложные произведения.
Недуг дал ему возможность заново открыть для себя музыку Баха и Шумана – насыщенную, но менее технически требовательную.
До конца жизни он оставался верен любимому Бетховену, к которому, как признавался сам Брендель, испытывал все большую любовь с каждым днем и каждым часом.
Помимо музыки, Альфред Брендель был плодовитым писателем. Его сборник эссе Musical Thoughts and Afterthoughts, изданный в 1976 году, продемонстрировал широкий кругозор, выходящий далеко за рамки музыкального искусства.
А сборник стихов One Finger Too Many, опубликованный в 1998 году, позволил читателям оценить его остроумие и художественную легкость.
В декабре 2008 года Брендель получил в Баден-Бадене премию Герберта фон Караяна за вклад в музыкальное искусство, а в конце того же месяца дал свой последний публичный концерт в Вене, исполнив партию солиста в Девятом фортепианном концерте Моцарта.
Британская газета The Daily Telegraph назвала это событие одним из величайших культурных моментов десятилетия.
Вскоре после этого Бренделя настигла внезапная потеря слуха, из-за которой все звуки стали для него искаженными.
Тем не менее, он практически до последнего дня продолжал читать лекции и проводить мастер-классы, щедро делясь опытом с молодыми музыкантами.