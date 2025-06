Умер один из величайших пианистов современности

Помимо музыки, Альфред Брендель был плодовитым писателем. Его сборник эссе Musical Thoughts and Afterthoughts, изданный в 1976 году, продемонстрировал широкий кругозор, выходящий далеко за рамки музыкального искусства.

А сборник стихов One Finger Too Many, опубликованный в 1998 году, позволил читателям оценить его остроумие и художественную легкость.