Умер один из величайших пианистов современности

«По словам его представителей, Брендель скончался во вторник в Лондоне, в окружении самых близких ему людей. Родные – спутница жизни Мария Маньо, Ирен Брендель, дети Дорис, Адриан, София и Катарина, а также четверо внуков – заявили, что будут хранить о нем светлую память с глубокой благодарностью и любовью», - сообщает BBC News.

Альфред Брендель, в течение многих лет высоко ценимый критиками и слушателями, был не только пианистом, но и эссеистом, поэтом и остроумным мыслителем, творческий вклад которого выходил далеко за пределы фортепианной музыки.

Его чувство юмора было неизменным и проявлялось в каждом его творческом проявлении.

Музыкальная карьера Бренделя началась необычным образом. Он родился 5 июля 1931 года в Визенберге, в тогдашней Моравии (ныне Чехия).

Детство провел в Австрии, переезжая с родителями из одного места в другое по охваченной войной стране, что сформировало у него особое восприятие абсурда.

В его семье не было музыкантов, и никто не проявлял выдающихся способностей, в том числе сам Брендель не выделялся в детстве какими-то особыми талантами.

К музыкальной карьере его привело внутреннее любопытство. Учиться игре на фортепиано он начал в бывшей Югославии, а затем продолжил в консерватории Граца в Австрии.