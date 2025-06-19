Секретный и суперзащищенный: что мы знаем об иранском ядерном объекте Фордо – главной цели Израиля

Израиль, возможно, и достиг господства в небе над Ираном, но ядерный объект Фордо, который, как полагают, находится глубже под землей, чем туннель под Ла-Маншем между Великобританией и Францией, остается вне досягаемости израильского оружия.

Считается, что только у США есть бомба, способная уничтожить Фордо, но этот шаг может значительно расширить масштабы войны на Ближнем Востоке.

Рассказываем, что известно об этом секретном объекте, который, как настаивает Иран, работает исключительно в гражданских целях, но в котором Израиль видит угрозу своему существованию.

Графика. Фото: BBC

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Иран вплотную приблизился к созданию ядерной бомбы. В Израиле полагают, что это, возможно, вопрос нескольких месяцев, максимум года.

Эту убежденность Израиля невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

По словам Келси Дэвенпорт, директора по политике нераспространения в Ассоциации по контролю над вооружениями США, есть основания считать, что в последние несколько месяцев Иран не продвинулся ни на шаг в разработке своей ядерной программы.

Но до какого уровня ее удалось довести за все предыдущие годы?

В марте этого года директор Национальной разведки США Талси Габбард заявила Конгрессу, что запасы обогащенного урана в Иране находятся «на самом высоком уровне» и «беспрецедентны для государства, не располагающего ядерным оружием».