Айвар Похлак переизбран президентом Эстонского футбольного союза

В четверг, 19 июня, Айвар Похлак был переизбран президентом Эстонского футбольного союза (ЭФС), получив 68 голосов против 34 у своего соперника Рагнара Клавана.
Похлак руководит ЭФС с 2007 года, а Клаван, завершивший карьеру футболиста, впервые участвовал в выборах.
В голосовании приняли участие 102 из 106 членов союза, так как три организации находились в процессе ликвидации, а два клуба не взяли мандат.
Для победы в первом туре кандидату нужно было набрать минимум 52 голоса.
Новый срок полномочий Похлака составит четыре года.