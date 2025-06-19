Айвар Похлак переизбран президентом Эстонского футбольного союза

Похлак руководит ЭФС с 2007 года, а Клаван, завершивший карьеру футболиста, впервые участвовал в выборах.

В голосовании приняли участие 102 из 106 членов союза, так как три организации находились в процессе ликвидации, а два клуба не взяли мандат.