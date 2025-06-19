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Айвар Похлак переизбран президентом Эстонского футбольного союза

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В четверг, 19 июня, Айвар Похлак был переизбран президентом Эстонского футбольного союза (ЭФС), получив 68 голосов против 34 у своего соперника Рагнара Клавана.

Похлак руководит ЭФС с 2007 года, а Клаван, завершивший карьеру футболиста, впервые участвовал в выборах.

В голосовании приняли участие 102 из 106 членов союза, так как три организации находились в процессе ликвидации, а два клуба не взяли мандат.

Для победы в первом туре кандидату нужно было набрать минимум 52 голоса.

Новый срок полномочий Похлака составит четыре года.

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