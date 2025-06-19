В Рийгикогу представили юбилейную марку в честь столетия государственного герба Эстонии

Сегодня в Белом зале замка Тоомпеа был представлен почтовый блок, посвященный столетию государственного герба Эстонии. Блок рассказывает об истории создания одного из символов нашего государства.
Сегодня, сто лет тому назад, Рийгикогу принял закон, установивший знак отличия и визуальное имя Эстонской Республики - государственный герб. Государственный герб - это символ государства, использование которого подтверждает существование государства и действие конституционного порядка.
Во время презентации почтового блока вице-спикер Рийгикогу Арво Аллер сообщил, что, к сожалению, во времена оккупации мы не могли использовать трех львов, украшающих как наш герб, так и национальный флаг.
«Но государственные символы оставались в наших сердцах, и использование герба продолжилось в изгнании. С 1990 года государственный герб, присутствующий на каждом принятом в зале заседаний Рийгикогу законе, вновь свидетельствует о надежности Эстонской Республики при общении с гражданами», - сказал Арво Аллер.
Аллер поблагодарил компанию Omniva за прекрасный почтовый блок, напоминающий нам всем о важности государственного герба и помогающий достойно отпраздновать его юбилей.
О процессе выбора государственного герба в первые годы Эстонской Республики рассказал советник правительства по вопросам символики Герт Уйбоаэд. О процессе дизайна марки с изображением герба рассказал художник Яан Саар, являющийся автором как представленной сегодня юбилейной, так и стандартной марки с изображением герба Эстонской Республики.
Одна из трех входящих в почтовый блок марок - это исторический эскиз, когда-то представленный на конкурс для выбора герба, но не одержавший победу. Вторая - новая марка с изображением герба, созданная Яаном Сааром. Третья марка - чуть крупнее, и на ней изображены все ранее выпущенные марки с изображением герба, от 1928, 1991 и 1999 годов.
«Сегодня - отличный день вспомнить, что в мире есть тысячи народов, не имеющих своего государства и, по этой причине, возможности представить свою культуру, символику и историю всему свету при помощи почтовых марок. Мы - одни из немногих, кто удостоен такой чести», - сказал руководитель филателии Omniva Ханнес Нагел на презентации почтового блока в Рийгикогу.
По словам Нагела, в этом году Omniva выпустит 30 разных почтовых марок, освещающих важные для государства и общества темы и памятные даты.