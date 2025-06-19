В Рийгикогу представили юбилейную марку в честь столетия государственного герба Эстонии

Сегодня, сто лет тому назад, Рийгикогу принял закон, установивший знак отличия и визуальное имя Эстонской Республики - государственный герб. Государственный герб - это символ государства, использование которого подтверждает существование государства и действие конституционного порядка.

Во время презентации почтового блока вице-спикер Рийгикогу Арво Аллер сообщил, что, к сожалению, во времена оккупации мы не могли использовать трех львов, украшающих как наш герб, так и национальный флаг.

«Но государственные символы оставались в наших сердцах, и использование герба продолжилось в изгнании. С 1990 года государственный герб, присутствующий на каждом принятом в зале заседаний Рийгикогу законе, вновь свидетельствует о надежности Эстонской Республики при общении с гражданами», - сказал Арво Аллер.

Аллер поблагодарил компанию Omniva за прекрасный почтовый блок, напоминающий нам всем о важности государственного герба и помогающий достойно отпраздновать его юбилей.

О процессе выбора государственного герба в первые годы Эстонской Республики рассказал советник правительства по вопросам символики Герт Уйбоаэд. О процессе дизайна марки с изображением герба рассказал художник Яан Саар, являющийся автором как представленной сегодня юбилейной, так и стандартной марки с изображением герба Эстонской Республики.

Одна из трех входящих в почтовый блок марок - это исторический эскиз, когда-то представленный на конкурс для выбора герба, но не одержавший победу. Вторая - новая марка с изображением герба, созданная Яаном Сааром. Третья марка - чуть крупнее, и на ней изображены все ранее выпущенные марки с изображением герба, от 1928, 1991 и 1999 годов.

«Сегодня - отличный день вспомнить, что в мире есть тысячи народов, не имеющих своего государства и, по этой причине, возможности представить свою культуру, символику и историю всему свету при помощи почтовых марок. Мы - одни из немногих, кто удостоен такой чести», - сказал руководитель филателии Omniva Ханнес Нагел на презентации почтового блока в Рийгикогу.