ЮРИСТ В проекте Закона о трудовом договоре есть ряд неразумных моментов

По словам юриста Тийи Раудмяги, в проекте нового Закона о трудовом договоре предусмотрены ограничительные положения, которые мешают работнику выбрать гибкий график работы. В настоящее время широко используемые договоры поручения являются законными только в том случае, если работник может сам выбирать место работы.