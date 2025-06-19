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ЮРИСТ В проекте Закона о трудовом договоре есть ряд неразумных моментов

Суперминистерство.

По словам юриста Тийи Раудмяги, в проекте нового Закона о трудовом договоре предусмотрены ограничительные положения, которые мешают работнику выбрать гибкий график работы. В настоящее время широко используемые договоры поручения являются законными только в том случае, если работник может сам выбирать место работы.

Как отмечает юрист Тийа Раудмяги, специализирующаяся на трудовом праве (юридическое бюро IURING), положительным является то, что в новой редакции закона выбор рабочего времени станет более свободным по сравнению с нынешней ситуацией.

Сейчас работники и работодатели обращаются к ней с вопросом, как согласовать диапазон рабочих часов, если обе стороны этого хотят.

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