ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ Финляндия пересаживается на автобусы Lux Express

Автобусы под брендом Lux Express by OnniBus начали работу на двух межгородних маршрутах: Хельсинки–Турку и Хельсинки–Ювяскюля.

На каждом из этих направлений автобусы совершают в общей сложности 70 рейсов в неделю, а в августе маршрутная сеть пополнится еще двумя направлениями: Хельсинки–Тампере и Хельсинки–Котка.

Руководство Lux Express отмечает, что Onnibus является ведущей автобусной компанией на финском рынке, а решение купить франшизу концепции обслуживания эстонского предприятия – историческое событие как для Финляндии, так и для Эстонии.

«Для нас это не просто сделка по франшизе – это признание всей эстонской культуры общественного транспорта и сервиса. Если финский лидер рынка внедряет эстонскую концепцию, это доказывает, что мы ничем не уступаем. Наоборот, мы создаем в Эстонии нечто такое, чему другие хотят следовать», – говорит член правления Lux Express Ингмар Рооз.

Теперь эстонская компания планирует при поддержке партнеров в других странах расширить свое присутствие в Скандинавии.

Более широкое сотрудничество

Компания Onnibus рассчитывает с помощью концепции эстонской фирмы увеличить число пассажиров автобусных перевозок в Финляндии.

В первую очередь она надеется привлечь пассажиров, которые сейчас ездят между городами на собственном автомобиле или поезде.

Onnibus – крупнейший игрок на финском рынке: на междугородних маршрутах компания совершает более трех миллионов поездок в год.

Кроме работы на внутренних маршрутах Финляндии, Lux Express и Onnibus сотрудничают и в сфере объединения маршрутных сетей стран Балтии и Финляндии.

Например, уже с прошлого года два международных маршрута из Риги и Вильнюса приходят к терминалу D Таллиннского порта.