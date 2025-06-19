ГАЛЕРЕЯ Министры ознакомились со строительством Rail Baltica и пообещали льготы по автоналогу

В четверг правительство Эстонии провело совещание в Кохила, где министры, помимо прочего, ознакомились со строительством основной магистрали Rail Balticа.
Главными темами правительственного совещания стали автоналог и дороги.
«Мы снизим автоналог на 100 евро за каждого несовершеннолетнего ребенка», – заявил премьер-министр Кристен Михал.
По его словам, в течение лета законопроект будет готов, чтобы к концу года эта льгота была учтена, и семьи с детьми получили бы свою скидку.
Крайний срок оплаты первого взноса, официально называемого налогом на моторные транспортные средства, истек в минувший понедельник.
На этой неделе автоналог принес в государственную казну почти 55 миллионов евро.
Дальнейшая логика расчета автоналога меняться не будет. Скидка будет добавляться к годовому налогу и рассчитываться автоматически на основании данных регистров.
Льготу сможет получить мать, отец или опекун, имеющие право опеки над несовершеннолетним согласно Регистру народонаселения, и владеющие или арендующие автомобиль категории M или N, который значится в регистре дорожного движения.
Льготы по автоналогу будут предоставлены и владельцам микроавтобусов. Годовая ставка налога для микроавтобусов, то есть 8–9-местных автобусов категории M, будет рассчитана по более низкой ставке и уравнена с налоговой ставкой легковых автомобилей категории N.
Таким образом, годовой налог на микроавтобусы станет сопоставимым, а иногда и ниже, чем на среднестатистический легковой автомобиль.
По оценке Михала, это поможет тем, кто использует микроавтобусы для перевозок, в том числе людям с особыми потребностями, а также самоуправлениям и спортивным школам.
Премьер-министр отметил, что все поступления от автоналога правительство направит на строительство дорог.
Кроме этого, принято решение дополнительно инвестировать в дороги порядка 100 миллионов евро.
Основная часть этой суммы – 85 миллионов – средства Евросоюза, еще 12 миллионов поступят из дополнительного бюджета.
Кристен Михал указал, что это позволит быстрее строить в первую очередь крупные дороги с двумя полосами в каждом направлении, а также улучшать и местные трассы.
Министр инфраструктуры Кульдар Лейс заявил, что его сфера компетенции является одним из приоритетов правительства.
«В Эстонии строительство Rail Baltica идет быстрыми темпами – к осени работы будут вестись уже более чем на 100 километрах, что составляет почти половину всей трассы по Эстонии», – сказал он.
Лейс добавил, что это стратегически важное соединение как для Эстонии, так и для всего Балтийского региона, которое уже сейчас приносит пользу экономике страны.
«В ходе строительства будет создано около 6000 рабочих мест, экономический эффект составит 1,3 миллиарда евро, а налоговые поступления в государственный бюджет превысят 600 миллионов», – перечислил Лейс.