ГАЛЕРЕЯ Министры ознакомились со строительством Rail Baltica и пообещали льготы по автоналогу

Главными темами правительственного совещания стали автоналог и дороги.

«Мы снизим автоналог на 100 евро за каждого несовершеннолетнего ребенка», – заявил премьер-министр Кристен Михал.

По его словам, в течение лета законопроект будет готов, чтобы к концу года эта льгота была учтена, и семьи с детьми получили бы свою скидку.

Крайний срок оплаты первого взноса, официально называемого налогом на моторные транспортные средства, истек в минувший понедельник.

На этой неделе автоналог принес в государственную казну почти 55 миллионов евро.

Дальнейшая логика расчета автоналога меняться не будет. Скидка будет добавляться к годовому налогу и рассчитываться автоматически на основании данных регистров.

Льготу сможет получить мать, отец или опекун, имеющие право опеки над несовершеннолетним согласно Регистру народонаселения, и владеющие или арендующие автомобиль категории M или N, который значится в регистре дорожного движения.

Льготы по автоналогу будут предоставлены и владельцам микроавтобусов. Годовая ставка налога для микроавтобусов, то есть 8–9-местных автобусов категории M, будет рассчитана по более низкой ставке и уравнена с налоговой ставкой легковых автомобилей категории N.

Таким образом, годовой налог на микроавтобусы станет сопоставимым, а иногда и ниже, чем на среднестатистический легковой автомобиль.

По оценке Михала, это поможет тем, кто использует микроавтобусы для перевозок, в том числе людям с особыми потребностями, а также самоуправлениям и спортивным школам.