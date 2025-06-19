В Латвии запретили покупать недвижимость гражданам России и Беларуси

Сейм Латвии принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», который запрещает гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в стране, сообщает агентство dpa в четверг, 19 июня.

Закон распространяется как на физических лиц так и на юридических лиц, уточняет издание LSM.

У закона не будет обратной силы, и ограничения распространяются на сделки, заключенные после его принятия.

Недвижимость, уже находящаяся в собственности у граждан России и Беларуси, не попадет под запрет.

Кроме того, запрет не будет распространяться на покупку единственного жилища, если у покупателя из РФ или Беларуси есть постоянный вид на жительство.

Исключение также сделано для имущества, которое наследуется родственниками или признается собственностью по вердикту суда.

При этом перед третьим чтением была отвергнута поправка, разрешавшая приобретать недвижимость гражданам Беларуси, получивших в Латвии статус беженца.