Видео Эстония начала рыть противотанковые рвы на границе с Россией

Речь идет о начальном этапе работ на местности в рамках создания Балтийского оборонительного рубежа. Осенью здесь появятся и первые бункеры.

«Теперь можно сказать, что да, мы начали строительные работы, и на первом этапе мы построим здесь противотанковые рвы», - говорит Армин Сийливаск, руководитель проекта по созданию Балтийского оборонительного рубежа в Государственном центре оборонных инвестиций (RKIK).

По словам начальника инженерного подразделения армейской дивизии подполковника Айнара Афанасьева, эффективный противотанковый ров должен быть шириной четыре метра и глубиной до двух с половиной метров.

«Ров замедляет продвижение танков, им приходится маневрировать, и они превращаются для нас в прекрасные мишени», – поясняет Афанасьев.

Вдобавок к рвам осенью начнется установка первых бункеров вдоль восточной границы. Фото: Arved Breidaks

В этом году в Юго-Восточной Эстонии планируется проложить около четырех километров таких рвов, а всего протяженность сооружений может составить до 40 километров.

«Юго-Восточная Эстония всегда была уязвимей, чем Северо-Восток, где естественными преградами служат река Нарва и Чудское озеро», – рассуждает Афанасьев.

Рвы прокладывают в основном на государственной земле, однако их окончательные маршруты еще не утверждены. Точные места дополнительных рвов станут известны к концу года.

По словам руководителя Пиусского кордона полиции и погранохраны Ромета Нийлуса, появление рва и насыпи не повлияет на работу пограничников.

«Дополнительно охранять их не придется, наоборот, станет проще выявлять тех, кто пытается незаконно пересечь границу», - считает Нийлус.

Вдобавок к рвам осенью начнется установка первых бункеров вдоль восточной границы - до 14 в Юго-Восточной Эстонии и столько же на Северо-Востоке страны.