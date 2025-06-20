Опрос: большинство не хочет видеть в Таллинне коалицию из центристов и реформистов

В последние недели в СМИ обсуждается возможность скорого распада нынешней правящей коалиции в Таллинне, состоящей из Партии реформ, Социал-демократической партии, «Отечества» и «Ээсти 200». Одним из вариантов новой называют очередной союз реформистов с центристами. Поскольку вопрос о власти в Таллинне важен не только для города, Институт общественных исследований попросил участников последнего общереспубликанского опроса оценить свое отношение к возможному альянсу Партии реформ и Центристской партии в столице.

Респондентов спросили: «Поддержали бы вы в Таллинне коалицию Партии реформ и Центристской партии?» 13% ответили «да» или «скорее да», 66% — «скорее нет» или «нет», еще 21% затруднились ответить.

Если смотреть по партийным предпочтениям, против подобной коалиции высказались 83% сторонников EKRE, 73% — Социал-демократической партии, 71% — «Отечества», 66% — Партии реформ, 65% — «Ээсти 200», а также 59% избирателей Центристской партии.

Новый альянс поддержали бы 25% избирателей Центристской партии и 23% сторонников Партии реформ, то есть значимой поддержки возможная коалиция не имеет даже среди собственных электоратов. Такой союз не пользуется популярностью и среди жителей Таллинна.