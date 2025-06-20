Skip to footer
Пт, 20.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

В прошлом году цены в Эстонии соответствовали среднему уровню по ЕС

Редактор: rus.postimees.ee
Ценники. Иллюстративный снимок.

По данным Eurostat, в 2024 году уровень цен на конечное потребление домашних хозяйств в Эстонии составил 100% от среднего показателя по Европейскому союзу, пишет Rus.ERR.

Это означает, что стоимость товаров и услуг в стране в целом соответствовала общеевропейскому уровню.

Согласно опубликованной статистике, самые высокие цены были зафиксированы в Дании (143% от среднего уровня ЕС), Ирландии (138%) и Люксембурге (133%). Наиболее низкие — в Болгарии (60%), Румынии (64%) и Польше (72%).

Наибольшая разница в уровне цен наблюдалась в категории алкоголя и табака: в Ирландии они стоили более чем в три раза дороже, чем в Болгарии (205% против 69%).

Существенные различия также отмечались в ценах на услуги гостиниц и ресторанов, одежду, продукты питания и бытовую электронику.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх