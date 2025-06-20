В прошлом году цены в Эстонии соответствовали среднему уровню по ЕС

Это означает, что стоимость товаров и услуг в стране в целом соответствовала общеевропейскому уровню.

Согласно опубликованной статистике, самые высокие цены были зафиксированы в Дании (143% от среднего уровня ЕС), Ирландии (138%) и Люксембурге (133%). Наиболее низкие — в Болгарии (60%), Румынии (64%) и Польше (72%).

Наибольшая разница в уровне цен наблюдалась в категории алкоголя и табака: в Ирландии они стоили более чем в три раза дороже, чем в Болгарии (205% против 69%).